5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

До Нового года ещё есть время, но мысли о праздничной вечеринке уже витают в воздухе?

Отлично. Вдохновимся культовыми фильмами и сериалами и соберём идеи, которые помогут устроить праздник, о котором друзья будут вспоминать ещё долго.

Магия Хогвартса / Фильм: «Гарри Поттер и философский камень»

Хочется волшебства? Легко! Украшаем комнату в стиле Хогвартса: свечи на веревочках, старые книги, декорации с гербами факультетов и, конечно, мантии. Можно даже провести викторину на знание заклинаний или устроить битву на волшебных палочках (шутка, конечно… или нет?). В меню — сливочное пиво и шоколадные лягушки. Магия начинается здесь!

Нью-йоркский стендап и «прожарка» / Сериал: «Удивительная миссис Мейзел»

Наскучили банальные застолья? Превратите свою квартиру в атмосферный стендап-клуб. Пусть гости подготовят мини-выступления или дружеские «прожарки» друг друга. Немного юмора, блеск неоновых вывесок и джаз на фоне — и вот вы уже в Нью-Йорке 50-х. Только не забудьте коктейли и блестящие платья!

Ностальгия по советскому Новому году / Фильм: «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Если хочется уюта и душевности, доставайте старые ковры, сервизы и включайте песни Пугачевой. Добавьте в сценарий вечеринки загадочное исчезновение ключей или неожиданный приезд «незнакомца» с чемоданом. И, конечно, теплый плед для каждого гостя, и заливная рыба на столе.

Сумасшедшее диско 80-х / Сериал: «Очень странные дела»

Немного мистики и много танцев? Почему бы и нет! Украсьте комнату гирляндами, поставьте диско-шар и включите хиты 80-х. Пусть каждый примерит образ из прошлого: лосины, джинсовки, начес. А еще можно устроить фотозону с алфавитом и мигающими гирляндами. Кто знает, может, «Демогоргон» и не придет, но веселье точно будет!

Праздник «Тайного Санты» / Сериал: «Офис»

Идеальный вариант для корпоративной вечеринки. Организуйте «Тайного Санту» — пусть каждый подарит что-то неожиданное и веселое. Добавьте пару нелепых конкурсов и танцы под хиты нулевых — и ваш офис превратится в эпицентр праздничного безумия. Главное — не разбейте кулер и не засните на рабочем столе!

