Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

26 ноября 2025 15:58
5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

Такой праздник точно запомнится каждому.

До Нового года ещё есть время, но мысли о праздничной вечеринке уже витают в воздухе?

Отлично. Вдохновимся культовыми фильмами и сериалами и соберём идеи, которые помогут устроить праздник, о котором друзья будут вспоминать ещё долго.

Магия Хогвартса / Фильм: «Гарри Поттер и философский камень»

Хочется волшебства? Легко! Украшаем комнату в стиле Хогвартса: свечи на веревочках, старые книги, декорации с гербами факультетов и, конечно, мантии. Можно даже провести викторину на знание заклинаний или устроить битву на волшебных палочках (шутка, конечно… или нет?). В меню — сливочное пиво и шоколадные лягушки. Магия начинается здесь!

5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

Нью-йоркский стендап и «прожарка» / Сериал: «Удивительная миссис Мейзел»

Наскучили банальные застолья? Превратите свою квартиру в атмосферный стендап-клуб. Пусть гости подготовят мини-выступления или дружеские «прожарки» друг друга. Немного юмора, блеск неоновых вывесок и джаз на фоне — и вот вы уже в Нью-Йорке 50-х. Только не забудьте коктейли и блестящие платья!

Ностальгия по советскому Новому году / Фильм: «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Если хочется уюта и душевности, доставайте старые ковры, сервизы и включайте песни Пугачевой. Добавьте в сценарий вечеринки загадочное исчезновение ключей или неожиданный приезд «незнакомца» с чемоданом. И, конечно, теплый плед для каждого гостя, и заливная рыба на столе.

Сумасшедшее диско 80-х / Сериал: «Очень странные дела»

Немного мистики и много танцев? Почему бы и нет! Украсьте комнату гирляндами, поставьте диско-шар и включите хиты 80-х. Пусть каждый примерит образ из прошлого: лосины, джинсовки, начес. А еще можно устроить фотозону с алфавитом и мигающими гирляндами. Кто знает, может, «Демогоргон» и не придет, но веселье точно будет!

5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

Праздник «Тайного Санты» / Сериал: «Офис»

Идеальный вариант для корпоративной вечеринки. Организуйте «Тайного Санту» — пусть каждый подарит что-то неожиданное и веселое. Добавьте пару нелепых конкурсов и танцы под хиты нулевых — и ваш офис превратится в эпицентр праздничного безумия. Главное — не разбейте кулер и не засните на рабочем столе!

Ранее мы писали: 6 фильмов про подготовку к праздникам, которые помогут создать новогоднее настроение.

Фото: Кадр из сериала «Офис», «Удивительная миссис Мейзел», «Очень странные дела», кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии 5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии Читать дальше 26 ноября 2025
Был слабейшим в клане, но стал лицом франшизы: реальная история Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника» Был слабейшим в клане, но стал лицом франшизы: реальная история Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника» Читать дальше 26 ноября 2025
Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане» Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане» Читать дальше 26 ноября 2025
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего Читать дальше 26 ноября 2025
Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото) Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото) Читать дальше 25 ноября 2025
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах «В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах Читать дальше 25 ноября 2025
«Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете «Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете Читать дальше 25 ноября 2025
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Читать дальше 25 ноября 2025
Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше