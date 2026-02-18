5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела»

«Первый отдел-5» только вышел в эфир, а зрители уже обсуждают продолжение. Пятый сезон стартовал 16 февраля на НТВ, публика только начала втягиваться в новые дела Брагина, но в фанатских обсуждениях разговор неожиданно ушел вперед. Причина — все те же серии и их количество.

После споров о формате пятого сезона в Сети появилась новая версия. Один из зрителей сформулировал ее так:

«Как я понял, было решено обрезать 5 сезон до 20 серий, потому что со съемками не успевали, а недоснятые 10 серий присовокупить к 6 сезону!»

Официальных подтверждений этому нет, но сама логика понятна зрителю. Проект стабильно держит аудиторию, поэтому идея продолжения выглядит ожидаемой. Пока канал говорит только о пятом сезоне, однако обсуждение шестого уже запущено.

Иногда интерес к сериалу измеряется именно так — его продолжают ждать, даже когда текущие серии только начались.