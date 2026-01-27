5 сериалов с Иваном Янковским на IMDb от лучшего к худшему: «Фишер» даже не попал в лидеры

Иван Янковский уже давно заслужил репутацию одного из самых выразительных актёров современности. Его персонажи всегда многогранны, обладают сильной харизмой и часто находятся в сложном моральном поле.

После оглушительного успеха «Слова пацана» интерес к остальным его работам заметно вырос. Если вы впечатлены его игрой, стоит обратить внимание на другие проекты с его участием. В них он снова и снова доказывает свой несомненный талант.

Мы собрали несколько таких сериалов, расположив их в порядке убывания рейтинга на сайте IMDB — от самых высокооценённых к менее популярным.

«Слово пацана», 7,6

Действие сериала переносит в Казань конца 80-х годов. В это время город фактически поделен на сферы влияния между враждующими молодёжными бандами. Каждая из них борется за контроль над улицами и дворами.

Центральный персонаж — подросток Андрей. Он вынужден защищаться от агрессии уличных хулиганов. Случайное знакомство с Маратом, одним из местных «пацанов», меняет всё. Через него Андрей постепенно погружается в опасный и жестокий мир уличных группировок.

Сериал внимательно показывает метаморфозы в жизни главного героя. Мы видим, как рушатся его отношения с семьёй, как меняется дружба и зарождается первая любовь. Параллельно перед нами разворачиваются истории других персонажей с их мечтами и трагедиями на фоне криминальной реальности города.

Иван Янковский исполняет здесь одну из ключевых ролей — старшего брата Марата по кличке Вова Адидас. Его герой проходит, пожалуй, самую сильную и драматичную судьбу во всей этой истории.

«Текст. Реальность», 7,4

Многие популярные фильмы получают вторую жизнь в формате мини-сериалов. В фильмографии Ивана Янковского тоже есть такой проект — «Текст. Реальность». Это расширенная версия полнометражного фильма «Текст».

Здесь больше серий, но принципиально новых сюжетных поворотов почти не добавили. Скорее, это похоже на режиссёрскую версию или развёрнутый черновик, который решили выпустить отдельно. Янковский вновь играет полицейского Петра Хазина. Его персонаж — ключевая фигура в трагедии главного героя, человек, сломавший ему жизнь по надуманному обвинению.

«Аутсорс», 7,3

В мрачном мире 90-х одна из тюрем для смертников становится местом, где судьбы сотрудников переплетаются самым кошмарным образом. Молодой надзиратель Саша сомневается в своём браке, а его невеста тем временем попадает в беду.

Врач Пётр своими изменами разрушает собственную, казалось бы, крепкую семью. Прокурор Андрей, едва сводящий концы с концами, вынужден терпеть причуды своей супруги.

В эту гнетущую атмосферу вливается новый сотрудник — Костя, роль которого исполнил Иван Янковский. Он приносит с собой циничную и страшную идею.

Костя видит в отчаянии родственников жертв не трагедию, а коммерческую возможность. Он предлагает продавать им право на казнь осуждённых, по сути, отдавая смертный приговор «на аутсорс» тем, кто жаждет мести.

Вместе с Сашей, Петром и Андреем он организует прибыльный, но абсолютно аморальный бизнес. Эта роль стала для Янковского одной из самых сильных и запоминающихся в карьере.

«Плейлист волонтёра», 7,0

В 2023 году зрители увидели сериал «Плейлист волонтёра». Его действие переносит нас в начало 2010-х годов. Это было время, когда добровольческие поисково-спасательные отряды в России только зарождались и набирали силу.

В центре истории — молодой человек по прозвищу Штапич. Для него это движение становится настоящим спасением и смыслом. Оказавшись среди волонтёров, герой получает шанс не только помочь другим, но и наконец найти своё место в жизни.

«Плакать нельзя», 7,0

Татьяна выходит замуж за военного репортёра Ингвара и уезжает с ним и сыном Колей в Скандинавию. Через несколько лет её муж погибает в Сирии. Женщина с трудом переживает горе. Однажды, в момент отчаяния, она не сдерживается и даёт сыну подзатыльник за детские капризы.

Этот, казалось бы, незначительный инцидент оборачивается настоящей катастрофой. Местные социальные службы забирают Колю в приёмную семью.

Саму Татьяну обязывают пройти курс психологической реабилитации. Но даже после выполнения всех требований она не может вернуть сына. В отчаянии героиня обращается за помощью к своему соотечественнику Алексею. У этого мужчины очень тёмное прошлое, и его как раз играет Иван Янковский.