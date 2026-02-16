Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста

5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста

16 февраля 2026 18:37
Кадры из сериалов «Извне», «Дом с прислугой», «Перевал»

Эти триллеры быстро забыть не удастся. 

Ночь за окном, часы показывают далеко за полночь, а вы всё ещё смотрите на экран, забыв о времени и завтрашних планах. Есть триллеры с маркировкой 18+, которые завладевают вниманием зрителей надолго.

Создатели этих проектов играют по-крупному: они забираются в тёмные уголки человеческой психики и не боятся оставлять зрителя в состоянии тревоги. Это кино, после которого не сразу выключаешь свет. Собрали 5 таких примеров.

«Извне», 7,6

Есть город, в который можно только въехать. Выехать нельзя. Дороги зацикливаются сами на себе, карты не работают, связь обрывается. Днём его жители ищут ответы. А ночью они прячутся за заколоченными ставнями, потому что с темнотой из леса приходят жуткие создания.

Кадр из сериала «Извне»

«Расскажи мне сказку», 7,1

Знакомые с детства сказки перенесены в современный Нью-Йорк. В героях сложно узнать привычных трех поросят или Красную Шапочку. Ведь здесь они втянуты в криминал и опасные игры.

Кадр из сериала «Расскажи мне сказку»

«Дом с прислугой», 7,1

Дороти Тёрнер не приняла смерть сына. Она укачивает куклу, разговаривает с ней, ждёт, когда она заплачет. Муж подыгрывает: нанимает няню для искусственного младенца.

Но Лиенн, пришедшая в дом, не похожа на обычную девушку. И иллюзия трещит по швам.

Кадр из сериала «Дом с прислугой»

«Призрак дома на холме», 7,9

Старинный особняк кажется отличной инвестицией. Большие комнаты, лепнина, история — семья Крейнов въезжает с надеждой на выгодную перепродажу. Но в первую же ночь младшая дочь встречает кого‑то, кто здесь живет по праву куда более давнему.

Особняк не отпускает персонажей. Годы спустя повзрослевшие дети вернутся туда, чтобы встретиться с тем, что пряталось по углам их детства.

Кадр из сериала «Призрак дома на холме»

«Перевал», 7,9

Заснеженная граница, труп с чужими документами и странный предмет в его руке. Немка Элли Стокер улыбчива, говорлива и верит в удачу. Австриец Гедеон Винтер, напротив, мрачен и молчалив. Вместе им поручают дело, которое с каждой новой уликой становится всё более личным.

Чтобы поймать маньяка, двум детективам придется перестать быть чужими друг другу.

Кадр из сериала «Перевал»
Фото: Кадры из сериалов «Извне», «Расскажи мне сказку», «Дом с прислугой», «Призрак дома на холме», «Перевал»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 3 мини-сериала Netflix не отпустят до титров: не больше 10 серий — как раз посмотрите за выходные Эти 3 мини-сериала Netflix не отпустят до титров: не больше 10 серий — как раз посмотрите за выходные Читать дальше 13 февраля 2026
От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала Читать дальше 17 февраля 2026
Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться Читать дальше 16 февраля 2026
Все 5 серий не оторваться: советую крутой шведский детектив Netflix «Земля греха» 2026 года, который смотрится за один вечер Все 5 серий не оторваться: советую крутой шведский детектив Netflix «Земля греха» 2026 года, который смотрится за один вечер Читать дальше 16 февраля 2026
Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь Читать дальше 16 февраля 2026
«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов «Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов Читать дальше 16 февраля 2026
5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец» 5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец» Читать дальше 15 февраля 2026
Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий Читать дальше 15 февраля 2026
Понравился свежий британский сериал, основанный на реальных событиях 2025 года «Взлом»: 7 серий смотрятся на одном дыхании Понравился свежий британский сериал, основанный на реальных событиях 2025 года «Взлом»: 7 серий смотрятся на одном дыхании Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше