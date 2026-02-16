5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста

Ночь за окном, часы показывают далеко за полночь, а вы всё ещё смотрите на экран, забыв о времени и завтрашних планах. Есть триллеры с маркировкой 18+, которые завладевают вниманием зрителей надолго.

Создатели этих проектов играют по-крупному: они забираются в тёмные уголки человеческой психики и не боятся оставлять зрителя в состоянии тревоги. Это кино, после которого не сразу выключаешь свет. Собрали 5 таких примеров.

«Извне», 7,6

Есть город, в который можно только въехать. Выехать нельзя. Дороги зацикливаются сами на себе, карты не работают, связь обрывается. Днём его жители ищут ответы. А ночью они прячутся за заколоченными ставнями, потому что с темнотой из леса приходят жуткие создания.

«Расскажи мне сказку», 7,1

Знакомые с детства сказки перенесены в современный Нью-Йорк. В героях сложно узнать привычных трех поросят или Красную Шапочку. Ведь здесь они втянуты в криминал и опасные игры.

«Дом с прислугой», 7,1

Дороти Тёрнер не приняла смерть сына. Она укачивает куклу, разговаривает с ней, ждёт, когда она заплачет. Муж подыгрывает: нанимает няню для искусственного младенца.

Но Лиенн, пришедшая в дом, не похожа на обычную девушку. И иллюзия трещит по швам.

«Призрак дома на холме», 7,9

Старинный особняк кажется отличной инвестицией. Большие комнаты, лепнина, история — семья Крейнов въезжает с надеждой на выгодную перепродажу. Но в первую же ночь младшая дочь встречает кого‑то, кто здесь живет по праву куда более давнему.

Особняк не отпускает персонажей. Годы спустя повзрослевшие дети вернутся туда, чтобы встретиться с тем, что пряталось по углам их детства.

«Перевал», 7,9

Заснеженная граница, труп с чужими документами и странный предмет в его руке. Немка Элли Стокер улыбчива, говорлива и верит в удачу. Австриец Гедеон Винтер, напротив, мрачен и молчалив. Вместе им поручают дело, которое с каждой новой уликой становится всё более личным.

Чтобы поймать маньяка, двум детективам придется перестать быть чужими друг другу.