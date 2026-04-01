Киноафиша Статьи Замена «Хрустального» и еще 4 российских сериала, которые нельзя пропускать в апреле

Замена «Хрустального» и еще 4 российских сериала, которые нельзя пропускать в апреле

1 апреля 2026 19:06
Кадры из сериалов «Отпечатки», «Страх над Невой», «Молодежка. Новая смена»

Эти проекты уже притягивают внимание.

На календаре — апрель. Погода радует всё более тёплыми днями, и так и хочется почаще выбираться на улицу. Но и о свежих отечественных сериалах забывать не стоит — благо, в этом месяце онлайн-платформы и телеканалы подготовили зрителям немало интересных новинок. Мы отобрали пять самых многообещающих премьер.

«Отпечатки», 1 апреля, КИОН

Яна Князева — лейтенант Следственного комитета, выросшая в детдоме. Обострённое чувство справедливости заставляет её беспощадно преследовать тех, кто обижает слабых и беззащитных.

Героиня возвращается в свой родной город, где начинается череда загадочных смертей: жертвами становятся бывшие воспитанники местного детского дома (сюжет очень похож на хитовый «Хрустальный»). К расследованию подключается капитан городской полиции — человек с тяжёлым характером, который не привык отступать.

Кадр из сериала «Отпечатки»

«Искусство соблазна 2», 2 апреля, Иви

Прошёл год с тех пор, как агентство по соблазнению, основанное Анфисой, прекратило своё существование, и жизнь каждой из подруг пошла своим путём. Героиня сменила имя и предпочла оставаться в тени.

София вместе со Степаном перебралась в деревню, где занялась онлайн-преподаванием философии. Милена устроилась продюсером на телевидение и запустила собственное ток-шоу, посвящённое отношениям.

Но неожиданно в жизнь Анфисы врывается Ирина — её бывшая однокурсница, у которой после развода муж отсудил дочь. Женщина обращается к Анфисе за помощью, и та решает вновь собрать прежнюю команду.

Кадр из сериала «Искусство соблазна»

«Страх над Невой 2», 9 апреля, Иви

Действие разворачивается в 1970 году. Ленинград потрясает череда загадочных смертей, связанных с ритуалами. Особый резонанс вызывает гибель троих человек, сгоревших заживо прямо на территории НИИ.

Расследование этих жутких преступлений снова поручают главным героям. Им предстоит выйти на след убийцы и разобраться, кто стоит за этой чередой зловещих событий.

Кадр из сериала «Страх над Невой»

«Папины дочки. Новые 5», 13 апреля, START, СТС

Мама Даша спустя два года отсутствия возвращается домой, но за это время многое успело перемениться. Её муж Веник отвык от жены. Повзрослевшие дочери стали слишком самостоятельными и тоже будто бы растеряли прежнюю близость с матерью.

Непросто придётся в новом сезоне и Боре с Галиной Сергеевной. В их семье появился малыш. Диана и Лиза пытаются найти своё место в изменившейся семейной структуре, а Соня задумывает переезд в Петербург.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

«Молодежка. Новая смена 2», 13 апреля, СТС

В новом сезоне хоккейному клубу «Акулы Политеха» предстоит пройти квалификацию международного студенческого турнира. Чтобы повысить шансы команды на успех, в состав включают девушку на позицию вратаря.

Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»
Фото: Кадры из сериалов «Отпечатки», «Искусство соблазна», «Страх над Невой», «Папины дочки. Новые», «Молодежка. Новая смена»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
