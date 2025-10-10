Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 неочевидных и до абсурда забавных деталей в «Людях в черном», которые замечаешь только после 30 лет

5 неочевидных и до абсурда забавных деталей в «Людях в черном», которые замечаешь только после 30 лет

10 октября 2025 21:31
«Люди в чёрном»

Когда фантастика взрослеет вместе со зрителем, комедия превращается в мастер-класс по абсурду.

В юности фильм «Люди в чёрном» казался идеальной фантастической комедией: стиль, пришельцы, Уилл Смит в тёмных очках.

Но пересматривая его спустя годы, начинаешь смеяться совсем не над тем, что хотел режиссёр. Потому что некоторые сцены теперь выглядят как роскошный сборник нелепостей, спрятанных под глянцем блокбастера.

Цефалопоид сам себя поймал

Джей в самом начале ловит инопланетного преступника и кажется, будто герой дня. Но если пересмотреть сцену внимательнее — становится ясно: цефалопоид просто не рассчитал траекторию и сам себя загнал в тупик.

Джей лишь оказался рядом в нужный момент. Улыбка Кея после погони — будто он и сам понял, что звание агента «Людей в чёрном» парень получил скорее по счастливой случайности, чем за подвиг.

Кей берёт пограничников «на понт»

Когда Кей показывает фальшивое удостоверение «Отдела 6» и с ледяным спокойствием говорит офицерам продолжать «охранять нас от опасных пришельцев» — это звучит как лёгкая ирония.

Но зрелый зритель понимает: он просто высмеивает всю систему. Сцена будто вырезана из современной бюрократии, где половина отделов — фикция, а уверенный тон решает всё.

Инопланетянин Эдгар в костюме человека

С каждым появлением «Эдгара» его кожа выглядит всё хуже — но не только от грима. С точки зрения логики, жук, решивший носить человеческий костюм, не мог не понимать, что тело начнёт буквально гнить.

Сцена, где он подтягивает обвисшую кожу, сегодня выглядит как великолепная пародия на культ молодости — чем дальше, тем страшнее, но он всё равно «тянет».

«Люди в черном»

Инструкция к нейтрализатору — чистый абсурд

«Дни. Месяцы. Годы» — это что, три режима или три способа всё испортить? В зрелом возрасте сцена, где Кей объясняет Джейю принцип работы устройства, вызывает не восхищение, а нервный смех.

Получается, каждый, кого им ослепили, теряет не только память, но и, возможно, неделю жизни. Учитывая, сколько раз агенты им пользовались — пол-Нью-Йорка должно страдать провалами в календаре.

Космический корабль для малыша

Самая странная деталь фильма — транспорт Жука. В финале мы видим, что существо, способное проглотить человека целиком, летает на корабле, который спокойно помещается в кузове грузовика.

Физика плачет, логика рыдает, но выглядит так убедительно, что веришь: да, межгалактический монстр, просто любящий компактность. Минимализм в действии.

С возрастом понимаешь: «Люди в чёрном» не просто фантастика, а блестящая комедия ошибок. Там всё чуть-чуть не сходится, но именно в этом его обаяние. Ведь в каждом из нас живёт немного Кея — человека, который давно всё понял, но по-прежнему надевает очки и делает вид, что видит только то, что удобно.

По материалам дзен-канала Заметки Инсайдера.

Также прочитайте: Он вовсе не спас человечество: чем на самом деле заканчивается «Игра Эндера»

Фото: Кадр из фильма «Люди в чёрном»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется Читать дальше 11 октября 2025
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном Читать дальше 11 октября 2025
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Читать дальше 11 октября 2025
Так почему же Макс предал Белого? Этот момент в «Бригаде» вырезали еще на стадии сценария, а зря - он все объясняет Так почему же Макс предал Белого? Этот момент в «Бригаде» вырезали еще на стадии сценария, а зря - он все объясняет Читать дальше 11 октября 2025
Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой Читать дальше 11 октября 2025
Эти 4 ляпа в «Бригаде» до сих пор смешат народ: в сериале неправильно показали 90-е Эти 4 ляпа в «Бригаде» до сих пор смешат народ: в сериале неправильно показали 90-е Читать дальше 11 октября 2025
Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно Читать дальше 11 октября 2025
«Далекий город» рвет топы просмотров, но это не оригинал: вот с какого популярного сериала турки сделали ремейк «Далекий город» рвет топы просмотров, но это не оригинал: вот с какого популярного сериала турки сделали ремейк Читать дальше 10 октября 2025
Прозвища Трус, Балбес и Бывалый знают все, но что они значат? Гайдай зашифровал в них целую формулу Прозвища Трус, Балбес и Бывалый знают все, но что они значат? Гайдай зашифровал в них целую формулу Читать дальше 10 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше