5 мощных рождественских боевиков: включайте, если уже устали от «сладких» мелодрам и комедий

Неправильно думать, что Рождество на экране — это обязательно трогательные встречи под омелой и падающий снег. Есть целая серия крутых, жёстких и стильных боевиков, которые доказывают, что новогодняя сказка может быть другой.

Так что если вы соскучились по экшену и ярким эмоциям, то включайте любой фильм из нашей подборки.

«Смертельное оружие»

В канун Рождества Лос-Анджелес погружается в праздничную суету. Но для двух детективов это не время для веселья.

Ветеран полиции Роджер Мерта мечтает наконец провести тихий вечер с близкими. Его новый напарник, Мартин Риггс, — полная ему противоположность. После трагической потери жены Риггс стал отчаянным и безрассудным человеком, которому нечего терять.

Именно этой неожиданной паре поручают расследование одного жестокого убийства. Им предстоит столкнуться с бывшими бойцами спецназа и вести войну на праздничных улицах.

«Азартные игры»

Ред Мэтт прождал этот день целых шесть лет. Он выходит на свободу прямо в канун Рождества и надеется начать спокойную жизнь. Его судьба неожиданно пересекается с Эшли — очаровательной девушкой, которая все эти годы вела переписку с его бывшим сокамерником.

Ред решает воспользоваться ситуацией и выдаёт себя за того самого заключённого. Начавшийся праздничный роман кажется прекрасной сказкой. Однако очень скоро он осознаёт, что попал в ловушку.

Эшли и её брат, весьма опасный тип, втягивают его в дерзкое ограбление казино. Всё действие должно пройти в разгар маскарада, где все гости одеты в костюмы Санта-Клаусов. Как и следовало ожидать, идеальный план начинает рушиться на глазах.

«Ручная кладь»

Канун Рождества в большом аэропорту — это всегда испытание. Бесконечные очереди, отменённые рейсы и толпы измученных пассажиров. Для сотрудника службы безопасности Итана это обычная напряжённая смена. Всё меняется, когда к нему обращается таинственный незнакомец.

Этот человек берёт Итана в оборот с помощью шантажа. Он принуждает его стать своим помощником в крайне рискованной игре.

Теперь простому агенту придётся выполнять опасные поручения террориста. И делать это нужно прямо под носом у своих же коллег. Его задача — спасти родных и предотвратить катастрофу, пока тысячи ничего не подозревающих людей ждут своего праздничного вылета.

«Жестокая ночь»

Санта-Клаус погрузился в настоящую депрессию. Он устал от всеобщей коммерции вокруг праздника, разочаровался в людях и теперь часто тянется к бутылке. Решив сделать последний визит в рождественскую ночь, он попадает в кошмар.

Богатый дом, куда он должен был доставить подарки, захвачен отрядом вооружённых наёмников. Вместо того чтобы тихо ретироваться, герой принимает бой.

Оказывается, под костюмом скрывается настоящий мастер сражений. И он — последняя надежда для семьи, оказавшейся в заложниках.

«Долгий поцелуй на ночь»

У героини идеальная жизнь: уютный дом, маленькая дочка, любящий жених и предпраздничные хлопоты. Так живёт Сэмми, милая учительница из маленького городка. Восемь лет назад её нашли без памяти, и с тех пор она построила новую судьбу.

Всё рушится в одно мгновение. На неё нападает наёмный убийца. И в этот момент из глубин сознания всплывают необъяснимые навыки. Она вдруг начинает фехтовать ножом и метко стрелять.

Чтобы разгадать тайну своего прошлого, Сэмми нанимает циничного частного сыщика. Постепенно выясняется, что когда-то героиня была совсем другой — её звали Шарлиз, и она была холодным и беспощадным суперагентом.

