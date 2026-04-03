5 млн рублей в кармане: финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» вспоминаю до сих пор

Закончился третий сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». В финал вышли десять коллективов со всей страны, и выбор сотни экспертов оказался как никогда трудным — половина участников снова набрала идеальные 100 баллов, но в батл прошли лишь три.

Открыл финал Валаамский монастырский хор из Санкт-Петербурга — они снова впечатлили и получили сто, исполнив «Гляжу в озера синие». Затем стобалльниками стали Большой детский хор им. В. С. Попова, эффектный внешне в молочных жилетках и небесных жакетах, с африканской песней Joshua Fit The Battle of Jericho (в финале блистали две девочки‑солистки), и школьный ансамбль «Кантус», который сменил ангельские образы на строгие смокинги и исполнил вариант Lacrimosa Моцарта.

Поскольку трое набрали одинаковые оценки, сотня дважды тайно голосовала: первое место занял «Кантус», второе — хор им. Попова, третье — Валаам. Но затем ещё один детский коллектив, «Аврора», тоже собрал сотню — их спокойная колыбельная тронула приглашённого члена жюри Иосифа Пригожина. В повторном голосовании «Аврора» получила второе место, Попов опустился на третье, а Валаам выбыл.

Напряжение нарастало: одна неверная реакция отдельного эксперта могла отобрать путёвку у фаворитов. Конфликт вспыхнул после номера Архирейского мужского хора «Аксиос» — большинство было потрясено, но Антон Зацепин оказался единственным, кто не отдал свой голос. Сергей Лазарев открыто возмутился решением сотни.

Последними на сцену вышел народный хор Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского. В ярких национальных костюмах коллектив сумел в самый последний момент переломить расклад. Уральский хор набрал максимальные 100 баллов и по итогам тайного голосования занял первое место, из-за чего детский хор имени В. С. Попова, располагавшийся на третьей позиции, был вынужден покинуть конкурс.

В финальную тройку за главный приз вышли «Аврора», «Кантус» и упомянутый свердловский народный хор. Первой выступила «Аврора» с «Попутной песней» Михаила Глинки — их номер настолько поразил жюри, что у Пригожина, Лазарева и Киркорова появились сомнения в честности исполнения. Они даже попросили перепеть фрагмент, так как изначально подумали на фанеру.

Следом на сцену вышел ансамбль «Кантус» с «Свищет ветер, серебряный ветер», и Лазарев отметил, что эта композиция не входит в конкурсную программу. Заключительный номер представил коллектив из Екатеринбурга — они спели «Катюшу» и получили наименьший балл, 88. На втором месте, как предчувствовал Лазарев, оказался «Кантус» с 94 очками. Победителем же стала «Аврора», вновь заработавшая высшую оценку — 100 баллов. Победить получил 5 млн рублей.