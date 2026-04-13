Русский English
5 лучших сериалов для фанатов «Пацанов»: улётные дозы черного юмора и жестокости обеспечены

13 апреля 2026 10:52
Эти шоу помогут скоротать время в ожидании новых серий.

Стартовал пятый сезон «Пацанов» — заключительная глава саги о команде безжалостных мстителей, объявивших войну вышедшим из-под контроля супергероям. Судя по оценкам прессы, финал экранизации культовых комиксов Гарта Энниса удался: агрегатор Rotten Tomatoes показывает 97% свежести.

Финальную точку поставят 20 мая. Помимо основной линии, уже вышли или анонсированы различные спин-оффы. Но если одни вы уже осилили, а до других ещё далеко, предлагаем подборку из пяти проектов, которые придутся по вкусу фанатам «Пацанов».

«Сверхспособности»

Экранизация комиксов Брайана Майкла Бендиса и Майка Эйвона Оеминга. Здесь сверхсилы просыпаются в людях только по достижении совершеннолетия. Детектив Кристиан Уокер, некогда утративший свои способности, вместе с напарницей Диной Пилгрим распутывает преступления, где замешаны как суперзлодеи, так и супергерои. Ситуацию осложняет то, что последние превратились в настоящих поп-звёзд под крылом рекламных агентств.

«Неуязвимый»

Адаптация одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана. В центре — Марк Грейсон, отпрыск самого могущественного супергероя Земли по прозвищу Омни-Мэн. Когда у парня просыпаются силы, отец берётся за его тренировку. Марк вступает на путь героя по имени Неуязвимый, но постепенно сталкивается с шокирующей правдой и жестокими испытаниями.

«Миротворец»

Прямое продолжение фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Аманда Уоллер отправляет оперативника, пришедшего в себя после событий на Корто Мальтезе, на новое задание. Он присоединяется к отряду АРГУС и участвует в «Проекте Бабочка» — ликвидации паразитов, захватывающих человеческие тела.

«Отбросы»

Пятёрка мелких правонарушителей — Келли, Кертис, Алиша, Саймон и Нэйтан — отбывает наказание на общественных работах. Каждый сам по себе, но внезапная гроза меняет всё. Удар молнии наделяет их необычными дарами: невидимостью, телепатией, откатом времени и другими способностями. Вскоре команда осознаёт, что суперсилы — не подарок, а тяжёлое проклятие, лишь усугубившее их внутренние демоны.

«Академия "Амбрелла"»

По мотивам комиксов лидера My Chemical Romance Джерарда Уэя и художника Габриэля Ба. 1 октября 1989 года на свет появляются 43 ребёнка с необычными способностями. Миллиардер Реджинальд Харгривз усыновляет семерых из них и создаёт специальную академию, чтобы развить их дары, веря в будущее спасение мира. Со временем учебное заведение закрывается, и воспитанники разъезжаются по свету, каждый занимаясь своим делом.

Смерть приёмного отца вновь сводит их вместе. Вдобавок из будущего возвращается Номер Пять — безымянный парень — с тревожным известием: через восемь дней наступит конец света. Разношёрстной команде предстоит объединить усилия и попытаться предотвратить апокалипсис.

Светлана Левкина
