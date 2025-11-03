Меню
400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента»

3 ноября 2025 20:00
«Пятый элемент»

Создатели фильма придумали для героини уникальную языковую систему — сложную и абсолютно самостоятельную.

В фильме Люка Бессона «Пятый элемент» именно Лилу задаёт вселенной особый ритм — не только сюжетом, но и тем, как она говорит.

Её фразы звучат инопланетно, но язык на самом деле не найден в архивах и не списан ни с одного реального диалекта: он создан специально для фильма.

Как появился «божественный язык»

Идею придумать отдельный язык Бессон предложил ещё на раннем этапе сценария. Но завершилась конструкция уже в дуэте с Миллой Йовович.

Актриса настолько увлеклась работой, что вместе с режиссёром составила систему примерно из четырёхсот слов — логичных, взаимосвязанных и подчинённых собственным правилам.

Из чего он был собран

Создатели вдохновлялись звучанием французского и японского, добавляли грубые согласные немецкого и элементы имперского арамейского. Получилась смесь, в которой есть узнаваемые оттенки, но нет прямых заимствований.

У языка 78 букв

Для каждой фонемы была придумана отдельная буква. Алфавит достиг семидесяти восьми знаков — больше, чем в большинстве естественных языков.

Письменность визуально напоминала музыкальную нотацию, и использовалась цветовая система: семь цветов для записи, а чёрный — только для пунктуации.

Также прочитайте: Зорг из «Пятого элемента» не был обычным злодеем: его история куда печальнее, куда кажется

Фото: Кадр из фильма «Пятый элемент»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
