8 секунд «Истории игрушек» рисовали целую неделю: как создавался культовый проект, на который Стив Джобс поставил все

8 сентября 2025 18:08
Кадр из мультфильма «История игрушек»

Мультфильм, который положил конец эпохе рисованной анимации.

Миллионы зрителей по всему миру до сих пор пересматривают «Историю игрушек» и узнают в Вуди и Баззе своих старых друзей. Но за этой весёлой сказкой скрывается настоящая драма: от увольнения создателя до почти безумного риска Стива Джобса, который поставил всё на карту ради мечты.

Как начиналась история Pixar

Сегодня сложно поверить, но Джон Лассетер, будущий креативный директор Pixar, начинал с увольнения. В начале 80-х он работал в Disney и мечтал создавать анимацию, какой её ещё не видел мир — полностью на компьютере. Лассетер представил идею короткометражного мультфильма, но руководству она показалась слишком рискованной и дорогой. Он был уволен всего через 15 минут после презентации.

Казалось бы, на этом можно было поставить точку, но именно тогда в судьбу Лассетера вмешался Джордж Лукас. В 1983 году он пригласил аниматора в свою Lucasfilm, в отдел компьютерной графики. Через три года этот отдел выкупил Стив Джобс, который видел в технологии будущее. Так появилась студия Pixar.

Кадр из мультфильма «История игрушек»

Ставка Стива Джобса

Джобс поверил в идею компьютерной анимации настолько, что вложил в Pixar десятки миллионов долларов, когда студия не приносила прибыли. Первые годы компания занималась рекламой и создавалась на грани убытков, но всё изменила короткометражка «Оловянная игрушка». В 1988 году она получила «Оскар» — первый в истории для полностью компьютерной анимации.

Это был сигнал: технологии готовы к большому рывку. И тут в игру снова вступил Disney.

Сделка, которая изменила всё

Компания, когда-то отвергшая Лассетера, теперь предложила ему сотрудничество. Условия были далеки от идеальных: Pixar получал всего 1/8 доходов и лишался прав на персонажей, но Лассетер и Джобс согласились. Началась работа над «Историей игрушек» — первым полнометражным мультфильмом, созданным целиком на компьютере.

Технологии оказались на пределе возможностей: над фильмом трудились более 400 компьютеров, а 8 секунд анимации рендерились почти неделю. Чтобы уложиться в сроки, Pixar работала буквально круглосуточно.

Кадр из мультфильма «История игрушек»

Вуди, Базз и новая эра

Даже сценарий пришлось переписывать с нуля. В первых версиях Вуди был циничным манипулятором, но тестовые показы провалились. Лассетеру пришлось за две недели создать историю, в которой игрушки стали живыми, понятными и любимыми. Именно тогда появились тот самый шериф Вуди и мечтатель Базз Лайтер.

19 ноября 1995 года «История игрушек» вышла в прокат и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Фильм собрал более 350 миллионов долларов и стал самым кассовым релизом года, а Pixar — новой легендой анимации.

Мир, который изменил всё

Сегодня кажется невозможным представить индустрию без «Истории игрушек». Этот мультфильм не только подарил миру героев, которых любят и дети, и взрослые, но и доказал, что компьютерная анимация способна на большее, чем кто-либо осмеливался мечтать.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое прошлое скрывала Джесси.

Фото: Кадр из мультфильма «История игрушек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
