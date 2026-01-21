4 сезон «Зоны комфорта» вышел полностью в 2026 году, а сколько всего серий и сезонов у сериала? Спойлер — смотреть придется 720 минут

Это если не делать перерыв на чай и сон.

«Зона комфорта» — сериал с редкой для российских проектов выносливостью. Он выходит уже с 2020 года, сезоны выходят с паузами, история усложняется, герои меняются, а зрители каждый раз возвращаются с одним и тем же вопросом: серий уже много, но сколько именно и что там сейчас происходит?

Сколько сезонов и серий на сегодня

На данный момент у сериала 4 сезона. Первый вышел в 2020 году, затем проект вернулся в 2022 и 2024 годах, а четвертый сезон целиком появился 2 января 2026 года. Всего снято 30 серий.

Если смотреть подряд, это примерно 12 часов экранного времени — формат короткий, но насыщенный, без лишних эпизодов.

О чем сериал и почему он держится так долго

История строится вокруг Ярослава Кострова — хамоватого, хитрого владельца транспортной компании из Мурманска. По стечению обстоятельств он оказывается в норвежской тюрьме, где условия больше напоминают гостиницу, чем зону. Интернет, порядок, относительная свобода.

Но весь этот комфорт обманчив. Единственная связь с домом — видеосвязь, через которую Костров пытается управлять бизнесом, удержать семью и одновременно лавировать между криминальными интересами. С каждым сезоном становится очевидно: расстояние не спасает от последствий, а привычные приемы перестают работать.

Что изменилось в четвертом сезоне

Четвертый сезон стал самым жестким за всю историю проекта. Ирония ушла на второй план, а ставки резко выросли. Кострову приходится участвовать в серьезных разборках с мафией и принимать решения, которые уже нельзя «отмотать назад».

Все серии четвертого сезона доступны в VK Видео. В проекте по-прежнему играют Гарик Харламов, Степан Девонин, Екатерина Молоховская и другие. «Зона комфорта» окончательно превратилась в историю не про тюрьму, а про цену, которую приходится платить за жизнь на автопилоте.

