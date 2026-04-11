4 серии интриги: «Под ударом» с Исаевым стартует 18 апреля на ТВЦ и вполне может затмить «Невского», «Мосгаз» и даже «Первый отдел»

Создатели уверяют, что оторваться от экранов вы не сможете.

Уже 18 апреля на ТВЦ выходит мини-сериал «Под ударом», и у него есть все шансы неожиданно выстрелить, став открытием 2026 года.

На первый взгляд это мелодрама, но по факту — напряжённая история с интригой, которая раскрывается постепенно и держит до финала. Такие проекты часто становятся «тихими хитами», о которых начинают говорить после первых серий.

О чем история

В центре сюжета — молодая женщина, устраивающаяся няней в обеспеченную семью. Сначала всё выглядит спокойно, но очень быстро появляются странности. Жена хозяина дома тяжело больна и почти не выходит из комнаты, однако героиня замечает в городе женщину, удивительно на неё похожую.

Ситуация становится ещё тревожнее после несчастного случая, когда хозяйка оказывается в больнице, а в доме появляется письмо с предупреждением об опасности. С этого момента история перестаёт быть бытовой и превращается в полноценный триллер с нарастающим напряжением.

Почему стоит обратить внимание

Главную роль исполняет Дмитрий Исаев, и именно его персонаж становится ключом к интриге. На экране он выглядит как идеальный семьянин с безупречной репутацией, но постепенно становится понятно, что за этим образом скрывается нечто другое.

«Мой герой интересен именно своим двуличием. Это история, в которой не всё так просто и очевидно», — отмечает актёр

Формат из четырёх серий играет проекту на руку. История не растягивается, а напряжение нарастает быстрее. При удачном развитии это как раз тот случай, когда сериал начинают советовать друг другу уже после первой половины.