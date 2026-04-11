4 серии интриги: «Под ударом» с Исаевым стартует 18 апреля на ТВЦ и вполне может затмить «Невского», «Мосгаз» и даже «Первый отдел»

11 апреля 2026 15:00
Кадр из сериала «Под ударом»

Создатели уверяют, что оторваться от экранов вы не сможете.

Уже 18 апреля на ТВЦ выходит мини-сериал «Под ударом», и у него есть все шансы неожиданно выстрелить, став открытием 2026 года.

На первый взгляд это мелодрама, но по факту — напряжённая история с интригой, которая раскрывается постепенно и держит до финала. Такие проекты часто становятся «тихими хитами», о которых начинают говорить после первых серий.

О чем история

В центре сюжета — молодая женщина, устраивающаяся няней в обеспеченную семью. Сначала всё выглядит спокойно, но очень быстро появляются странности. Жена хозяина дома тяжело больна и почти не выходит из комнаты, однако героиня замечает в городе женщину, удивительно на неё похожую.

Ситуация становится ещё тревожнее после несчастного случая, когда хозяйка оказывается в больнице, а в доме появляется письмо с предупреждением об опасности. С этого момента история перестаёт быть бытовой и превращается в полноценный триллер с нарастающим напряжением.

Почему стоит обратить внимание

Главную роль исполняет Дмитрий Исаев, и именно его персонаж становится ключом к интриге. На экране он выглядит как идеальный семьянин с безупречной репутацией, но постепенно становится понятно, что за этим образом скрывается нечто другое.

«Мой герой интересен именно своим двуличием. Это история, в которой не всё так просто и очевидно», — отмечает актёр

Формат из четырёх серий играет проекту на руку. История не растягивается, а напряжение нарастает быстрее. При удачном развитии это как раз тот случай, когда сериал начинают советовать друг другу уже после первой половины.

Фото: Кадр из сериала «Под ударом»
Екатерина Адамова
12 серий, Okko и Цыганов: стартовали съёмки нового хита, где врача «хоронят» ради миссии в США — вот что еще известно 12 серий, Okko и Цыганов: стартовали съёмки нового хита, где врача «хоронят» ради миссии в США — вот что еще известно Читать дальше 10 апреля 2026
«Для меня это один из лучших сериалов 2026»: зрители хвалят «Время счастливых» с Жизневским, но без огрехов не обошлось «Для меня это один из лучших сериалов 2026»: зрители хвалят «Время счастливых» с Жизневским, но без огрехов не обошлось Читать дальше 10 апреля 2026
Уже на Иви, совсем скоро все 8 эпизодов будут на НТВ: «Страх над Невой 2» выходит в апреле — названа точная дата премьеры Уже на Иви, совсем скоро все 8 эпизодов будут на НТВ: «Страх над Невой 2» выходит в апреле — названа точная дата премьеры Читать дальше 10 апреля 2026
Когда новый сезон «Папиных дочек» и как выходят серии — полный график до финала, чтобы ничего не пропустить (табличка для удобства) Когда новый сезон «Папиных дочек» и как выходят серии — полный график до финала, чтобы ничего не пропустить (табличка для удобства) Читать дальше 9 апреля 2026
Скопировали или вдохновились? «Приговор» с Васильевым подозрительно похож на «Встать на ноги» с Куценко — заметно с первой минуты Скопировали или вдохновились? «Приговор» с Васильевым подозрительно похож на «Встать на ноги» с Куценко — заметно с первой минуты Читать дальше 9 апреля 2026
«Готов к погружению в эту бездну»: стоит ли смотреть «Отпечатки» с Акиньшиной или лучше пройти мимо — плюсы и минусы нового сериала «Готов к погружению в эту бездну»: стоит ли смотреть «Отпечатки» с Акиньшиной или лучше пройти мимо — плюсы и минусы нового сериала Читать дальше 9 апреля 2026
«Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп «Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп Читать дальше 9 апреля 2026
Ни одного спокойного эпизода: «След» с 13 апреля покажет 6 новых дел — даты и сюжеты, расписанные по дням с описанием Ни одного спокойного эпизода: «След» с 13 апреля покажет 6 новых дел — даты и сюжеты, расписанные по дням с описанием Читать дальше 9 апреля 2026
Почему «След Чикатило» так назвали, если в сериале нет самого маньяка? Вот как это объясняет режиссер Почему «След Чикатило» так назвали, если в сериале нет самого маньяка? Вот как это объясняет режиссер Читать дальше 9 апреля 2026
