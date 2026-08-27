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Медведь давно умер, а Маша — вовсе не девочка: 4 жуткие теории о мультике, в которые легко поверить 

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

От этих предположений мурашки бегут по коже.  

«Маша и Медведь» выглядит как безобидный детский мультфильм о непоседливой девочке и добродушном Медведе. Но вокруг этой истории давно появляются совсем недетские версии того, что на самом деле происходит в лесу. Зрители находят в знакомых эпизодах странные детали и пытаются объяснить их по-своему.

Собрали четыре самые жуткие теории о «Маше и Медведе». Сразу предупредим: это лишь фанатские догадки, а не официальная версия создателей мультфильма.

Маша — призрак

Одна из самых известных теорий о «Маше и Медведе» появилась в интернете после якобы необычного ответа умной колонки на вопрос ребёнка о том, почему девочка живёт одна и где её родители.

Согласно этой догадке, Маша давно погибла и теперь является призраком. Причём виновником её смерти якобы стал Медведь. Девочка не взрослеет, постоянно появляется в его доме и не даёт ему спокойно жить, словно таким образом заставляя хищника расплачиваться за прошлое. Её родители якобы не смогли пережить трагедию и уехали, оставив после себя пустой дом.

Медведь умер

Есть теория и о том, что умер не ребёнок, а сам Медведь. По одной версии, это произошло ещё до начала событий мультсериала, по другой — во время рыбалки в серии «Первая встреча». При жизни хищник якобы совершил какой-то серьёзный поступок, за который после смерти оказался в своеобразном загробном наказании.

Ему приходится снова и снова терпеть проделки Маши, не имея возможности избавиться от неё. Сторонники этой версии обращают внимание на цикличность мультфильма и странности, которым сложно найти логичное объяснение.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Маша и Медведь умерли оба

Ещё одна теория пытается найти связь между мультфильмом и древними представлениями о смерти. У некоторых славянских народов существовал необычный погребальный обряд: умершую незамужнюю девушку символически связывали с медведем, помещая в могилу клыки или лапу животного. Считалось, что это поможет защитить её от превращения в злого духа.

Если применить эту версию к мультфильму, Маша и Медведь могли оказаться вместе не в обычном мире, а после смерти.

Маша — сирота

Есть и другая версия, в которой погибает не сама Маша, а её родители. И здесь опять появляется Медведь. Одни сторонники теории считают, что он мог напасть на супругов, другие предполагают, что причиной их смерти стал сильный испуг от одного только вида хищника.

Оставшись один на один с девочкой, Медведь якобы решил взять за неё ответственность. Маша была слишком маленькой, чтобы понять, что произошло с её родителями, поэтому постепенно стала воспринимать хищника как близкого человека и фактически заменила им отца.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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