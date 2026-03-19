4 самых веселых пасхальных эпизода популярных ситкомов: помогут настроиться на праздник

Пасха занимает особое место среди праздников — её отмечают не только те, кто соблюдает религиозные традиции, но и люди, далёкие от церкви. В кино и сериалах этот день тоже не остался без внимания. Мы выбрали четыре эпизода из популярных ситкомов, которые помогут настроиться на нужный лад перед праздником.

«Парки и зоны отдыха»

Во втором эпизоде первого сезона «Парков и зон отдыха» Лесли Ноуп решает, что праздник в городе обязан пройти идеально. Она берёт на себя организацию пасхальной охоты за яйцами и даже появляется в кадре в забавных кроличьих ушках.

Однако энтузиазм сталкивается с реальностью: её коллега Том Хаверфорд просто забыл спрятать яйца, о чём с иронией сообщает прямо в камеру. Остальная часть серии уже не так плотно завязана на Пасхе, но начальная сцена задаёт нужное настроение.

«Бруклин 9-9»

В седьмом сезоне «Бруклин 9-9» есть эпизод, который смешивает сразу несколько праздников. Серия под названием «Пасхальное ограбление» начинается с ежегодного хэллоуинского ограбления, но из‑за невероятной сложности задания его переносят на полгода.

В итоге развязка наступает уже на Пасху. Участники получают полную свободу для любых трюков, и к финалу с крыши даже спускаются пасхальные кролики.

«Черная комедия»

В четвёртом сезоне «Чёрной комедии» есть 17-й эпизод, где Пасха становится поводом для встречи двух семей. Дре и Боу решают провести праздник вместе, что неизбежно приводит к комичным разногласиям, а затем и к тёплым моментам, связанным с семейными рецептами и традициями.

Младшие Джонсоны стараются скрыть, что им всё ещё интересна охота за пасхальными яйцами, которую устраивает Джуниор, чтобы не упасть в глазах старших кузенов.

«Американская семейка»

В 16 серии 11 сезона «Американской семейки» Фил Данфи, уже привычный источник хаоса, снова оказывается в центре нелепой ситуации. Пока родители в отъезде, дети устраивают вечеринку, которая выходит из‑под контроля.

Один из гостей приносит с собой домашнего питона, и змея откладывает яйца прямо в камине. После уборки одно яйцо остаётся незамеченным.

Позже Фил находит его и принимает за гигантское пасхальное яйцо. Когда выясняется, что это на самом деле, он надевает костюм «пасхального грабителя» и пытается вернуть яйцо до того, как кто‑то из детей пострадает.