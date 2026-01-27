4 русских мультфильма, которые не уступают Disney и Pixar: есть даже «Невский», но без Васильева

Мультфильмы таких студий, как Pixar и Disney, завоевали весь мир. Их названия стали синонимом качества и успеха. На этом фоне российским создателям анимации приходится нелегко. Соревноваться с этими признанными гигантами — задача колоссальной сложности.

Но это не означает, что у нас нет своих ярких и сильных работ. В России тоже снимают анимационные картины, которые по своему уровню, художественной ценности и эмоциональному воздействию могут достойно стоять рядом с лучшими мировыми образцами жанра.

«ЛудлВилль»

Это очаровательный и очень душевный мультсериал от знаменитой студии «Союзмультфильм». Он появился в 2023 году и сразу нашёл своих зрителей.

История рассчитана на детей от четырёх лет и знакомит их с забавными чудиками-лудлами. Эти милые существа, немного напоминающие миньонов, обитают в своём собственном вымышленном городке на вершине высокой горы.

Центральная героиня — девочка Энн. У неё есть удивительная способность. С помощью волшебного альбома она может оживлять свои рисунки, превращая их в реальные предметы.

Этот проект наверняка понравится поклонникам классических историй про Муми-троллей. Лудлы так же очаровательны, находчивы и верят в добро. Их мир пропитан взаимовыручкой и семейными ценностями.

При этом сюжеты в «ЛудлВиле» удивительно современны. Его жители ходят в супермаркет, катаются на электросамокатах и устраивают настоящие рок-концерты. Есть там даже своё юмористическое шоу — «битва» комиков.

«Супергерои.ру»

Это действительно необычный проект. Каждая сцена продумана и визуально проработана так тщательно, что сериал можно смело ставить в один ряд с такими работами, как «Охотники на троллей» Гильермо дель Торо. Это шпионская история в духе Джеймса Бонда, созданная специально для подростков.

Пятнадцатилетний Алексей увлечён роботами. Его сёстры — юная блогерша Елена и маленькая Маргарита, которая обожает животных, — живут обычной жизнью. Всё меняется, когда они узнают шокирующую правду.

Их отец вовсе не простой инженер, как они думали, а настоящий секретный агент. Вся семья оказывается втянута в опаснейшее приключение. Они отправляются на засекреченную базу, спрятанную в сибирской тайге. Там учёные обнаружили неизвестный источник энергии невероятной мощи.

«Джинглики»

3D-сериал «Джинглики» появился благодаря популярным книгам писателя Олега Роя. Когда мультфильм вышел в эфир, его сразу стали хвалить. Многие отметили, что по качеству анимации он не уступает работам Disney.

Этот успех легко объяснить. Графика в сериале действительно безупречна. Можно разглядеть каждую деталь в цветущем мире, почувствовать настоящий солнечный свет.

Действие происходит в сказочной стране Хэппиленд. Там, в волшебном городе Джингл-Сити, живут весёлые человечки-джинглики. Они такие же звонкие и задорные, как колокольчики.

Их приключения хоть и разворачиваются в фантастическом мире, но очень узнаваемы. В каждой смешной истории легко угадываются обычные, понятные всем жизненные ситуации.

«Невский»

«Невский» — это один из тех редких российских мультсериалов, что возвращают нас в детство. Он дарит то самое чувство, которое мы испытывали, смотря «Черепашек-ниндзя». По сюжету, древний супергерой и его верная команда встают на защиту Санкт-Петербурга. Их противник — могущественный завоеватель, мечтающий подчинить себе целые миры.

В основе лежит смелый эксперимент. Это микс из персонажей русских сказок и реалий современного мегаполиса.

Сама по себе идея не нова. Но её исполнение здесь совершенно особенное. Авторы щедро используют мощный экшен, бешеную динамику. Всё это характерно скорее для формата комиксов, чем для классической анимации.

И это неслучайно. Мультсериал «Невский» как раз и создан по мотивам одноимённых графических романов. Этот источник вдохновения и задал ему такой яркий и энергичный тон.