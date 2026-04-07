4 российских сериала 2026 года с рейтингом выше 7,5: наш ответ хитам Netflix и HBO

Сегодня в российских стриминговых сервисах выходят проекты, которые вполне могут соперничать с западными хитами. Ниже — четыре громких новинки 2026 года с рейтингом выше 7,5.

«Встать на ноги» — 7,9

После двадцати лет заключения бывший уголовник возвращается в Пятигорск, чтобы выбить старый долг. Но вместо денег он находит взрослую дочь, которую считал погибшей. Девушка передвигается в инвалидной коляске и мечтает победить на конкурсе инклюзивных танцев.

Главная сила сериала — отсутствие жалости и искусственной драмы. Сценаристы удачно обыграли столкновение двух миров: отец говорит на тюремном жаргоне, а дочь отвечает сленгом зумеров. Получилась очень тёплая история о том, что реабилитация и адаптация чаще нужны не людям с ограниченными возможностями, а внешне здоровым взрослым.

«Мистер Ноготь» — 7,9

Суровый рабочий завода всю жизнь расписывал матрёшек, но после модернизации станка остался без работы. Чтобы доказать жене и дочери-подростку, что он не безнадёжный домосед, мужчина открывает маникюрный салон. Логика простая: раз смог расписать крошечную матрёшку — справится и с гель-лаком.

Александр Робак в роли мастера маникюра — главная комедийная фишка проекта. Сериал остроумно высмеивает стереотипы о «мужских» и «женских» профессиях.

«Трёшка» — 7,7

Обычная заводчанка Даша только начинает налаживать личную жизнь, как на неё обрушивается бытовой кошмар. В одну трёхкомнатную квартиру съезжаются: бывший муж, сестра с мужем-лентяем, двое детей и родители. Девять человек и полное отсутствие личного пространства.

Сериал сделали создатели хитов «Восьмидесятые» и «Батя», поэтому с ностальгией здесь полный порядок. Эпоха начала нулевых воссоздана до мелочей: секонд-хенды, ковры на стенах, рингтоны мобильников и обсуждения «Фабрики звёзд». Ситуации узнаваемы на все сто — многие зрители сами проходили через подобный коммунальный ад.

«Вечерняя школа» — 7,6

Неудачливого полицейского ставят перед выбором: либо увольнение из органов, либо он идёт получать аттестат. Герой садится за парту в вечерней школе, где его одноклассниками оказываются бывший заключённый, жертва пластических хирургов, водитель автобуса и пенсионерка.

Режиссёр Жанна Кадникова, известная по «Реальным пацанам», сняла чистый ситком в духе старой школы: гротескные персонажи, много абсурда и плотный поток шуток. Школьный класс здесь становится идеальной площадкой для столкновения совершенно разных слоёв общества.