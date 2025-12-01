4 эпизод 5 сезона «Очень странных дел» стала лучшей за всю историю сериала— на IMDb 9,8 из 10: какие еще в пятерке? Вы удивитесь

«Очень странные дела» выстрелили снова — и ярче, чем когда-либо. Четвёртая серия пятого сезона неожиданно стала самой высокооценённой за всю историю шоу: 9,8 из 10 на IMDb по 18 тысячам голосов.
Ни один эпизод раньше не поднимался так высоко. Почему именно «Чародей» собрал такой восторг — вопрос, который сейчас задают чаще всего. И кто еще в топ-5?
Лидер рейтинга — и с отрывом
Пятая глава обещала эмоциональный шторм, но она оказалась настоящим цунами. В ней — напряжение, куда более пронзительное, чем обычный хоррор, и сцены, после которых зрители выходят из просмотра в тишине. Это тот случай, когда серия становится событием сама по себе.
Топ-5 серий «Очень странных дел» на IMDb
|
Место
|
Сезон и серия
|
Название
|
Оценка
|
1
|
5 сезон, 4 серия
|
«Чародей»
|
9,8
|
2
|
4 сезон, 7 серия
|
«Резня в Хоукинской лаборатории»
|
9,6
|
3
|
4 сезон, 4 серия
|
«Дорогой Билли»
|
9,5
|
4
|
1 сезон, 8 серия
|
«Изнанка»
|
9,3
|
5
|
2 сезон, 9 серия
|
«Врата»
|
9,3
Любопытно, что вершину списка удерживают именно эпизоды с максимальным нервом и рубежами для персонажей. Но теперь у «Чародея» статус абсолютного фаворита — и впереди ещё продолжение.
Когда ждать следующие серии
Новые эпизоды выйдут 25 декабря, финальный — 31 декабря. В России релизы сдвинуты на сутки: появятся в 4:00 МСК на следующий день. Праздничные утренние просмотры — обеспечены.
«Очень странные дела» снова делают то, что у них получается лучше всего — держат за горло и не отпускают. И если это только середина сезона, то вопрос один: останется ли «Чародей» в рейтингах первым, когда финал ударит по нервам в полный рост?
