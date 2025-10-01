Меню
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?

1 октября 2025 18:36
Кадр из сериала «Маг воды»

Пока официальных данных нет, но есть приблизительные расчеты.

Фэнтезийное аниме «Маг воды» стало одним из самых ярких релизов 2025 года. История Рё с его необычным даром и вечной тенью бессмертия быстро собрала армию поклонников. Но теперь зрители спрашивают напрямую: будет ли второй сезон?

Есть ли подтверждение?

На данный момент официального анонса нет. Студия и телеканал TBS сохраняют паузу, хотя интерес аудитории очевиден. При таком внимании трудно поверить, что история останется без продолжения. Например, на портале «Киноафиша» рейтинг аниме составил 9,9, а это точно успех.

Куда поведёт сюжет

Если продолжение всё же выйдет, логично ожидать расширения мира: западные земли, новые маги, политические интриги и раскрытие природы дара Рё. Первая часть лишь слегка приоткрыла завесу над духом воды, а его символическое значение явно обещает больше.

Когда ждать премьеру

Даже при быстром старте работы зрителям стоит запастись терпением. Производство аниме обычно занимает не меньше года. Реалистично ожидать второй сезон «Мага воды» не раньше конца 2026 года.

И пока остаётся только следить за новостями и пересматривать первый сезон. Ведь если у этой истории есть будущее, оно будет ещё масштабнее и драматичнее.

Фото: Кадр из сериала «Маг воды»
Екатерина Адамова
