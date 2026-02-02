Меню
Киноафиша Статьи 37 наград и 56 номинаций, рейтинг 8,0: «Тюдоры» называют лучшим историческим сериалом (и самым дорогим)

2 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Тюдоры»

Там от одних костюмов экстаз наступит.

В сомнениях, что же включить вечерком? Сериал «Тюдоры». Его часто называют лучшим историческим сериалом всех времён, и это звание он получил не из-за пышных костюмов или громких имён.

Его любят за редкое сочетание масштабного зрелища и очень личного разговора о власти, страхе и одиночестве человека на троне.

Не история из учебника, а живая драма

Хотя действие разворачивается в Англии XVI века, сериал не пытается пересказать хроники династии. В центре — Генрих VIII, показанный не как бронзовый монарх, а как человек, которого власть постепенно ломает.

Он обаятелен, жесток, импульсивен и уязвим одновременно. Именно эта психологическая многослойность и удерживает внимание на протяжении всех сезонов. Здесь браки — это не романтика, а политика, а решения почти всегда имеют цену в человеческих жизнях.

Кадр из сериала «Тюдоры»

Признание, рейтинги и масштаб

«Тюдоры» стали одним из самых дорогих проектов Showtime, и это видно в каждой детали. Костюмы, декорации и операторская работа создают ощущение большого кино, растянутого на годы.

Сериал собрал десятки наград и номинаций, включая «Эмми» за костюмы, музыку и визуальное оформление. В активе телесериала «Тюдоры» 37 наград и 56 номинаций. Критики оценивали проект стабильно высоко, а зрительские рейтинги росли от сезона к сезону. Итоговый рейтинг 8,0 на Кинопоиске — редкий случай для исторической драмы такого масштаба.

«Тюдоры» стоит смотреть не ради точного соответствия фактам, а ради честного разговора о том, как власть разрушает, искушает и обнажает человеческую природу. Именно поэтому сериал до сих пор пересматривают и обсуждают.

Фото: Кадр из сериала «Тюдоры»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
