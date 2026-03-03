«3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела»

Пять сезонов, годы ожидания и нерв на пределе. Финал «Первого отдела» вышел вчера, 3 марта, и соцсети мгновенно взорвались.

Этого сезона ждали особенно: после четвёртого зрители рассчитывали на мощную развязку, ответы и сильную точку, но реакция оказалась куда более противоречивой.

Часть аудитории не скрывает разочарования. В комментариях звучит жёстко:

«3/10, пора закрываться», «Финал никакой! Жаль!», «Вообще разочарование», «Ну позорище, 10 минут рекламы , 5 минут серия».

Люди пишут о скомканном темпе и ощущении недосказанности, будто кульминацию просто не дожали.

Но есть и другая сторона. Преданные фанаты по-прежнему в строю:

«Мало! Хочется смотреть каждый день!», «Хочется смотреть 24/7».

Для них «Первый отдел» — уже не просто сериал, а привычка и эмоциональная привязанность к героям.

Пятый сезон стал проверкой на ожидания. Одни увидели усталость формата, другие — всё ту же атмосферу и любимых персонажей. Финал разделил аудиторию почти пополам. И, возможно, именно это главный итог сезона.