Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела»

«3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела»

3 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Фанаты, видимо, ожидали совсем другого.

Пять сезонов, годы ожидания и нерв на пределе. Финал «Первого отдела» вышел вчера, 3 марта, и соцсети мгновенно взорвались.

Этого сезона ждали особенно: после четвёртого зрители рассчитывали на мощную развязку, ответы и сильную точку, но реакция оказалась куда более противоречивой.

Часть аудитории не скрывает разочарования. В комментариях звучит жёстко:

«3/10, пора закрываться», «Финал никакой! Жаль!», «Вообще разочарование», «Ну позорище, 10 минут рекламы , 5 минут серия».

Люди пишут о скомканном темпе и ощущении недосказанности, будто кульминацию просто не дожали.

Но есть и другая сторона. Преданные фанаты по-прежнему в строю:

«Мало! Хочется смотреть каждый день!», «Хочется смотреть 24/7».

Для них «Первый отдел» — уже не просто сериал, а привычка и эмоциональная привязанность к героям.

Пятый сезон стал проверкой на ожидания. Одни увидели усталость формата, другие — всё ту же атмосферу и любимых персонажей. Финал разделил аудиторию почти пополам. И, возможно, именно это главный итог сезона.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года Читать дальше 3 марта 2026
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» «Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности Читать дальше 27 февраля 2026
Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа» Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа» Читать дальше 4 марта 2026
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет Читать дальше 2 марта 2026
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова «Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова Читать дальше 2 марта 2026
В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» Читать дальше 2 марта 2026
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея «Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея Читать дальше 1 марта 2026
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Читать дальше 1 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше