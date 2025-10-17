Меню
30 миллионов зрителей за пару недель: «Олдскул» с Ароновой сравнялся с титанами Netflix, став самым успешным сериалом PREMIER и START

17 октября 2025 09:54
Кадр из сериала «Олдскул»

Уже скоро и «Переходный возраст» догонит.

Тридцать миллионов просмотров — результат, от которого даже Netflix бы приподнял бровь. Но это не «Бриджертоны» и не «Очень странные дела», а российский «Олдскул» — сериал, который выстрелил как из пушки.

Проект с Марией Ароновой собрал свою аудиторию без магии алгоритмов и голливудских бюджетов — просто за счёт живых героев, острого ума и сердечной иронии.

Когда «Учитель года СССР» встречает Zoom-поколение

Главная героиня, Мария Павловна Трифонова, — учительница старой закалки, та самая, с линейкой и совестью. Её переводят в элитную школу, где дети сидят не за партами, а в телефонах, и вместо «дневника» у каждого — планшет.

Но строгая Трифонова не сдаётся: борется, воспитывает и пытается не только объяснить алгебру, но и наладить отношения с внучкой, которую не видела годами. В итоге сериал становится не просто комедией — а нежной притчей о разнице поколений.

Рекорд, который удивил всех

«Олдскул» набрал 30 миллионов просмотров, став лучшим запуском на PREMIER за всю историю платформы и главным хитом года на START. За первую неделю — 10 миллионов, а дальше только выше: шесть недель подряд сериал держался в топ-5 рейтинга Кинопоиск Pro, обгоняя даже «Уэнздей».

Для сравнения: по данным Netflix, подростковая драма «Переходный возраст» за неделю тоже набрала 30 миллионов. Потом, конечно, цифра достигла 96,7 млн просмотров и сериал занял девятое место среди самых популярных англоязычных сериалов всех времён — кинолента обошла «Бриджертонов» и потеснила «Очень странные дела». Так что, если вдуматься, «Олдскул» уже дышит в затылок стриминговым гигантам.

Почему это сработало

Зрители поверили в историю не из-за блеска или спецэффектов — она работает за счёт правды и узнаваемости. Аронова создаёт образ не идеальной «училки из прошлого», а живого человека — требовательного, уставшего, смешного и по-своему ранимого. Такую героиню зритель не оценивает, а понимает.

Создатели уже готовят второй сезон, и успех первого показывает: качественная комедия с человеческим лицом может уверенно конкурировать даже с крупнейшими международными проектами.

Фото: Кадр из сериала «Олдскул»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
