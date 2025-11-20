Меню
3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер

20 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Теперь понятно, куда пойдет сюжет и что примерно ждет фанатов.

У Дженны Ортеги, звезды сериала «Уэнсдей», наконец появилось чёткое видение того, каким должен стать третий сезон.

После финала второй главы актриса призналась: история Уэнсдей двинулась в ту точку, где простые школьные интриги уже не работают — героиня взрослеет, и сюжет должен взрослеть вместе с ней.

Что изменится в отношениях с Мортишей

Главное желание Ортеги — перемирие в семье Аддамс. Сложные отношения матери и дочери больше не хотят оставаться конфликтом ради конфликта. В середине одного интервью она произносит фразу, которая сразу стала смысловым центром её ожиданий:

«Я бы хотела, чтобы они перестали ссориться и объединились. Мы как раз говорили о том, как женщины объединяются, и это немного заметно в финальном эпизоде или нескольких эпизодах. Думаю, нам стоит обратить на это внимание».

По словам актрисы, потенциал союза Мортиши и Уэнсдей огромный — и зрители его пока не видели.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Тёмная сторона Уэнсдей

Второе её пожелание касается внутреннего мира героини. Ортега уверена, что третий сезон должен показать, как Уэнсдей сталкивается со своей собственной тенью — но без превращения сериала в тяжёлую драму.

«Думаю, важно, чтобы Уэнсдей немного разобралась с тёмной стороной своей личности, но при этом не воспринимала всё слишком серьёзно».

То есть зрителей ждёт баланс: мрак, ирония и фирменный аддамсовский холодный юмор.

Что известно о продолжении

Netflix уже продлил сериал на третий сезон и обсуждает возможный спин-офф. Тим Бёртон, впервые работавший в долгом формате, признался, что Уэнсдей стала персонажем, которого невозможно уместить в один фильм.

Дату выхода третьего сезона пока держат в тайне. Одно ясно: Уэнсдей возвращается — и теперь ей предстоит битва не только с чудовищами, но и с собой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему школа из «Уэнсдэй» называется «Невермор».

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
