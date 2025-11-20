3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер

Теперь понятно, куда пойдет сюжет и что примерно ждет фанатов.

У Дженны Ортеги, звезды сериала «Уэнсдей», наконец появилось чёткое видение того, каким должен стать третий сезон.

После финала второй главы актриса призналась: история Уэнсдей двинулась в ту точку, где простые школьные интриги уже не работают — героиня взрослеет, и сюжет должен взрослеть вместе с ней.

Что изменится в отношениях с Мортишей

Главное желание Ортеги — перемирие в семье Аддамс. Сложные отношения матери и дочери больше не хотят оставаться конфликтом ради конфликта. В середине одного интервью она произносит фразу, которая сразу стала смысловым центром её ожиданий:

«Я бы хотела, чтобы они перестали ссориться и объединились. Мы как раз говорили о том, как женщины объединяются, и это немного заметно в финальном эпизоде или нескольких эпизодах. Думаю, нам стоит обратить на это внимание».

По словам актрисы, потенциал союза Мортиши и Уэнсдей огромный — и зрители его пока не видели.

Тёмная сторона Уэнсдей

Второе её пожелание касается внутреннего мира героини. Ортега уверена, что третий сезон должен показать, как Уэнсдей сталкивается со своей собственной тенью — но без превращения сериала в тяжёлую драму.

«Думаю, важно, чтобы Уэнсдей немного разобралась с тёмной стороной своей личности, но при этом не воспринимала всё слишком серьёзно».

То есть зрителей ждёт баланс: мрак, ирония и фирменный аддамсовский холодный юмор.

Что известно о продолжении

Netflix уже продлил сериал на третий сезон и обсуждает возможный спин-офф. Тим Бёртон, впервые работавший в долгом формате, признался, что Уэнсдей стала персонажем, которого невозможно уместить в один фильм.

Дату выхода третьего сезона пока держат в тайне. Одно ясно: Уэнсдей возвращается — и теперь ей предстоит битва не только с чудовищами, но и с собой.

