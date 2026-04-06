Меню
Русский English
Отмена
3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер

6 апреля 2026 18:08
Кадр из сериала «Грязные делишки»

Для тех, у кого нет времени на долгие сюжетные линии.

Если хотите посмотреть действительно крепкую новинку и при этом не зависнуть на недели, есть редкий вариант, который спокойно закрывается за один вечер.

Британский сериал «Грязные делишки» не растянут на десятки серий и не уводит в лишние линии. Это тот случай, когда история сразу идёт по делу и держит внимание до финала.

«Грязные делишки» 3 серии и рейтинг 8.6

Сериал вышел на Channel 4 и получил 8.6 на IMDb, что для мини-проекта очень высокий показатель. В первом сезоне всего 3 эпизода, каждый длится около 50–60 минут, поэтому общий хронометраж составляет примерно 3 часа.

В главных ролях Дэвид Тьюлис и Джейсон Уоткинс, режиссёр проекта Джозеф Бульман, для которого это один из самых заметных проектов.

О чём сюжет и почему его смотрят

В центре истории бывший полицейский Эш Смит и биолог Питер Хаммонд, которые много лет пытаются доказать, что крупные компании сбрасывают сточные воды в реки Великобритании.

Это не выдумка, а реальное расследование, в котором есть трагические последствия. В 1999 году от кишечной инфекции умерла 8-летняя Хизер Прин, и этот случай стал одним из ключевых.

Сериал показывает не один эпизод, а систему, в которой проблемы игнорируются годами, а контроль фактически не работает. История подаётся как драма, но без перегрузки деталями и без затянутых сцен. В итоге получается компактный сериал, который даёт полноценную историю и не требует недель на просмотр.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше