Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 забытых зимних советских фильма: жаль, что даже эту ленту с Шуриком сейчас не увидишь по ТВ

3 забытых зимних советских фильма: жаль, что даже эту ленту с Шуриком сейчас не увидишь по ТВ

28 января 2026 10:23
Кадры из фильмов «Карьера Димы Горина» (1961), «Анна на шее» (1954), «Метель» (1964)

Ленты до сих пор остаются интересными.

Безусловно, «Ирония судьбы» навсегда стала главным новогодним фильмом. Однако советский кинематограф оставил нам гораздо больше волшебных зимних сказок. Среди них есть и светлые романтические истории, и глубокие философские притчи, и удивительные фантастические сюжеты.

«Метель»

В основе фильма «Метель» лежит известная повесть Пушкина. История рассказывает о юной Марье Гавриловне, решившейся на тайное венчание с возлюбленным. Однако в дело вмешивается сама природа.

Сильнейшая метель поднимается в роковую ночь, сбивая все планы. Жених не может добраться до церкви, а саму героиню по трагической случайности обвенчивают с совершенно незнакомым ей офицером. Спустя много лет судьба вновь переплетёт жизни всех участников той давней драмы.

Фильм стоит посмотреть уже ради его уникальной атмосферы. Съёмки проходили в Суздале и Пскове, и это чувствуется в каждом кадре. Заснеженные купола церквей, бескрайние белые поля и старинная архитектура переносят зрителя прямиком в русскую сказку XIX века.

Кадр из фильма «Метель»

«Анна на шее»

Фильм «Анна на шее» — это экранизация одноимённого рассказа Чехова. Главную роль блестяще исполнила Алла Ларионова.

Молодая и красивая Анна соглашается на брак по расчёту. Её муж — богатый, но скучный и неприятный чиновник. Этот союз должен спасти её семью от бедности.

Всё меняется на первом же светском балу. Анна производит настоящий фурор в высшем обществе, и её жизнь круто переворачивается. Правда, не в том направлении, на которое надеялись её родные.

Фильм стоит посмотреть за его потрясающую атмосферу. Зимние балы, мерцание свечей и роскошные платья создают ощущение настоящей новогодней сказки.

Кадр из фильма «Анна на шее»

«Карьера Димы Горина»

Фильм рассказывает о Диме Горине, московском бухгалтере. По досадной ошибке он выдаёт крупную сумму денег не тому человеку.

Чтобы всё исправить, он отправляется в далёкую сибирскую тайгу. Там его ждёт тяжёлая работа на строительстве ЛЭП, суровые морозы и новый коллектив. Герой сталкивается с простыми, но честными людьми, которые меняют его взгляд на жизнь.

Но главное испытание и награда — это любовь. Встретив свою избранницу в этих зимних просторах, Дима готов на всё. Ради этого чувства он может отказаться от успешной столичной карьеры и остаться там, где его сердце.

Именно в этой картине прозвучала знаменитая песня Майи Кристалинской «А снег идёт». Эта история о том, как долгая сибирская зима становится временем для настоящего внутреннего взросления.

Кадр из фильма «Карьера Димы Горина»
Фото: Кадры из фильмов «Карьера Димы Горина» (1961), «Анна на шее» (1954), «Метель» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца Читать дальше 28 января 2026
Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Читать дальше 27 января 2026
До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше Читать дальше 27 января 2026
Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Читать дальше 26 января 2026
45 лучших советских фильмов — мнение Юлии Меньшовой и Владимира Меньшова: нет ни «Любовь и голуби», ни «Иронии судьбы» 45 лучших советских фильмов — мнение Юлии Меньшовой и Владимира Меньшова: нет ни «Любовь и голуби», ни «Иронии судьбы» Читать дальше 26 января 2026
Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Читать дальше 29 января 2026
Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Читать дальше 29 января 2026
Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком Читать дальше 28 января 2026
5 сериалов с Иваном Янковским на IMDb от лучшего к худшему: «Фишер» даже не попал в лидеры 5 сериалов с Иваном Янковским на IMDb от лучшего к худшему: «Фишер» даже не попал в лидеры Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше