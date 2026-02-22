Меню
3 мощных зарубежных сериала Netflix, которые вы наверняка пропустили: №2 оценят фанаты «Викингов» и «Спартака»

22 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Варвары»

Эти проекты не получали широкой рекламы.

Библиотека Netflix настолько обширна, что за броскими американскими блокбастерами легко не заметить настоящие жемчужины. А ведь международные проекты стриминга — это настоящий кладезь нестандартных сюжетов и свежих режиссерских решений, до которых Голливуд часто просто не додумается.

Мы собрали три мощных иностранных сериала, которые легко могли затеряться в бесконечном потоке новинок, но точно заслуживают вашего внимания.

«В ночь» (Бельгия)

Этот сериал выворачивает наизнанку привычный страх темноты. Здесь убивает не ночь, а солнечный свет.

Офицер НАТО врывается в аэропорт Брюсселя и захватывает пассажирский самолёт с одним требованием — немедленно лететь на запад. Пассажиры готовятся к теракту, но правда оказывается страшнее: неизвестное явление выжигает на поверхности Земли всё живое.

Спастись можно, только убегая от рассвета в вечную ночь. Лайнер становится местом, где топливо и время дороже любых денег. В замкнутом пространстве салона собираются очень разные люди — от циников до уголовников. Ресурсы на исходе, социальные приличия отбрасываются, и наружу вылезают чистые инстинкты.

Кадр из сериала «В ночь»

«Варвары» (Германия)

«Варвары» — немецкий ответ «Викингам» и «Спартаку», только с поправкой на историческую достоверность. Действие разворачивается в 9 году нашей эры, когда римские легионы с их железной дисциплиной вломились в Тевтобургский лес и нарвались на то, чего никак не ждали — на уничтожение. Разрозненные германские племена вдруг объединились и дали империи отпор.

В центре истории Арминий — германец, которого в детстве забрали в Рим, воспитали как своего и сделали офицером. Вернувшись домой, он оказывается на распутье: с одной стороны долг перед империей, с другой — родная кровь, которую эта империя безжалостно давит.

Кадр из сериала «Варвары»

«Моё имя/Во имя мести» (Корея)

«Моё имя» — корейский нуар, скрещенный с яростным боевиком в духе «Джона Уика». В первой же серии девушка Юн Джи-у видит убийство собственного отца. Полиция бессильна, и она идёт к единственному, кто может помочь — к главе криминальной империи.

Тот соглашается, но цена — жизнь. Джи-у проходит адскую школу киллеров, а потом внедряется в полицию под чужим именем. Теперь она живёт на две стороны: должна и мафии, вырастившей её, и закону, которому присягнула.

Боевые сцены тут не прилизанные, а грязные и жестокие: герои устают, хрипят, пропускают удары и жутко истекают кровью. Сюжет петляет, подкидывая твисты, и приходит к финалу, мимо которого не пройти равнодушно.

Кадр из сериала «Моё имя»
Фото: Кадры из сериалов «В ночь», «Варвары», «Моё имя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
