Русский English
Киноафиша Статьи 3 момента в «Игре престолов», которые зрители признали худшими: разочаровал не только финал

3 момента в «Игре престолов», которые зрители признали худшими: разочаровал не только финал

26 апреля 2026 08:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

Есть и другие спорные сцены.

Иногда даже великие сериалы совершают ошибки — и «Игра престолов» тому яркий пример. На протяжении восьми сезонов шоу держало планку, но в ключевые моменты вдруг принимало решения, которые выбивали зрителей из истории. Разбираю три самых спорных эпизода, о которых до сих пор говорят с раздражением.

Слишком жестокие сцены с Теоном

Линия Теона Грейджоя после попадания к Рамси Болтону стала настоящим испытанием — и не только для героя, но и для зрителей. Сцены пыток были настолько подробными и затянутыми, что многие просто не могли их смотреть.

Сам актер Альфи Аллен признавался, что съемки дались ему тяжело. И это тот случай, когда идея понятна, но ее реализация оказалась чрезмерной: показать слом персонажа можно было гораздо мягче и короче.

Безумная королева без подготовки

Превращение Дейенерис в финале в разрушительницу Королевской Гавани — один из самых обсуждаемых поворотов. Да, в ее характере всегда были жесткость и импульсивность, но переход к тотальному уничтожению мирных жителей показался слишком резким.

Перед битвой Тирион (Питер Динклэйдж) умоляет ее остановиться после капитуляции, но героиня игнорирует это и сжигает город. Проблема не в самом повороте, а в том, как быстро и без должной подготовки он произошел.

Странный выбор нового короля

Финал сериала тоже вызвал массу вопросов. После всех войн и интриг новым правителем становится Бран Старк — персонаж, который большую часть времени оставался в стороне от политической борьбы.

Идея с «всевидящим» королем звучит интересно, но на практике она не убедила зрителей. Бран кажется слишком отстраненным от обычной жизни людей, а его коронация — поспешной и не до конца логичной.

Почему это разочаровало

«Игра престолов» всегда славилась сложными и продуманными сюжетами. Именно поэтому такие моменты особенно бросаются в глаза.

Когда сериал, который учил нас ждать неожиданных, но логичных поворотов, вдруг начинает торопиться — это чувствуется. И, пожалуй, именно эти решения стали главной причиной, почему финал оставил у многих горькое послевкусие.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Эти 3 сериала HBO величали шедеврами, но будем честны: в них есть огромные сюжетные дыры Эти 3 сериала HBO величали шедеврами, но будем честны: в них есть огромные сюжетные дыры Читать дальше 26 апреля 2026
В книге Джон Сноу был другим — в сериале изменили даже возраст: вот где наврали в «Игре престолов» и почему В книге Джон Сноу был другим — в сериале изменили даже возраст: вот где наврали в «Игре престолов» и почему Читать дальше 23 апреля 2026
Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Читать дальше 27 апреля 2026
1,2 млрд минут просмотров: сериал «Третий лишний» стал главным хитом 2026 год — объясняем, почему этого мишку так любят 1,2 млрд минут просмотров: сериал «Третий лишний» стал главным хитом 2026 год — объясняем, почему этого мишку так любят Читать дальше 26 апреля 2026
В этом сериале Netflix будто соединили ОСД и «Хроники Нарнии»: критики в восторге — поставили 96% на RT В этом сериале Netflix будто соединили ОСД и «Хроники Нарнии»: критики в восторге — поставили 96% на RT Читать дальше 26 апреля 2026
Думаете, уже видели всё? Netflix и HBO засмотрены до дыр? Этот детектив напоминает «Фишер» и «Метод», но бьёт жёстче — тоже про маньяков Думаете, уже видели всё? Netflix и HBO засмотрены до дыр? Этот детектив напоминает «Фишер» и «Метод», но бьёт жёстче — тоже про маньяков Читать дальше 25 апреля 2026
Лучшая фантастика десятилетия вернулась: известна дата выхода третьего сезона сериала «Укрытие» Лучшая фантастика десятилетия вернулась: известна дата выхода третьего сезона сериала «Укрытие» Читать дальше 24 апреля 2026
Любите «Метод» и «Фишер»? Этот сериал от Netflix показывает преступления ещё холоднее и жёстче — скоро 4 сезон о женщине-маньяке Любите «Метод» и «Фишер»? Этот сериал от Netflix показывает преступления ещё холоднее и жёстче — скоро 4 сезон о женщине-маньяке Читать дальше 24 апреля 2026
Из культовой троицы Труса, Балбеса и Бывалого только один не был фронтовиком: догадаться невозможно, надо знать наверняка Из культовой троицы Труса, Балбеса и Бывалого только один не был фронтовиком: догадаться невозможно, надо знать наверняка Читать дальше 27 апреля 2026
