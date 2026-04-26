3 момента в «Игре престолов», которые зрители признали худшими: разочаровал не только финал

Иногда даже великие сериалы совершают ошибки — и «Игра престолов» тому яркий пример. На протяжении восьми сезонов шоу держало планку, но в ключевые моменты вдруг принимало решения, которые выбивали зрителей из истории. Разбираю три самых спорных эпизода, о которых до сих пор говорят с раздражением.

Слишком жестокие сцены с Теоном

Линия Теона Грейджоя после попадания к Рамси Болтону стала настоящим испытанием — и не только для героя, но и для зрителей. Сцены пыток были настолько подробными и затянутыми, что многие просто не могли их смотреть.

Сам актер Альфи Аллен признавался, что съемки дались ему тяжело. И это тот случай, когда идея понятна, но ее реализация оказалась чрезмерной: показать слом персонажа можно было гораздо мягче и короче.

Безумная королева без подготовки

Превращение Дейенерис в финале в разрушительницу Королевской Гавани — один из самых обсуждаемых поворотов. Да, в ее характере всегда были жесткость и импульсивность, но переход к тотальному уничтожению мирных жителей показался слишком резким.

Перед битвой Тирион (Питер Динклэйдж) умоляет ее остановиться после капитуляции, но героиня игнорирует это и сжигает город. Проблема не в самом повороте, а в том, как быстро и без должной подготовки он произошел.

Странный выбор нового короля

Финал сериала тоже вызвал массу вопросов. После всех войн и интриг новым правителем становится Бран Старк — персонаж, который большую часть времени оставался в стороне от политической борьбы.

Идея с «всевидящим» королем звучит интересно, но на практике она не убедила зрителей. Бран кажется слишком отстраненным от обычной жизни людей, а его коронация — поспешной и не до конца логичной.

Почему это разочаровало

«Игра престолов» всегда славилась сложными и продуманными сюжетами. Именно поэтому такие моменты особенно бросаются в глаза.

Когда сериал, который учил нас ждать неожиданных, но логичных поворотов, вдруг начинает торопиться — это чувствуется. И, пожалуй, именно эти решения стали главной причиной, почему финал оставил у многих горькое послевкусие.