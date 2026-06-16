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Лучшие сериалы НТВ, у которых выйдет продолжение в 2026 году: №3 в эфире уже 12 лет

16 июня 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Стабильность — признак успеха.

Одни сериалы закрываются после первого сезона, другие живут несколько лет. Но есть проекты, которые становятся настоящими долгожителями и собирают зрителей у экранов снова и снова. На НТВ таких хитов немало, но лишь единицы смогли сохранить популярность спустя многие годы.

Сегодня расскажу о трех проектах, которые давно превратились в настоящие телевизионные бренды и держатся на плаву даже в 2026 году.

Первый отдел — лучший современный детектив НТВ

Когда в 2020 году стартовал «Первый отдел», мало кто ожидал, что сериал так быстро станет одним из главных детективов российского телевидения. Но зрители сразу полюбили историю следователя Юрия Брагина и оперативника Михаила Шибанова.

Секрет успеха здесь не только в запутанных расследованиях. Главная сила сериала — отношения героев. Спокойный и рассудительный Брагин идеально дополняет эмоционального и прямолинейного Шибанова. Их дружба давно стала важной частью истории.

Неудивительно, что уже снимается шестой сезон. Для многих зрителей «Первый отдел» сегодня — эталон качественного российского процедурала.

Невский — сериал, который давно стал народным

Кадр из сериала «Невский»

Есть проекты, которые смотрят ради сюжета. А есть такие, которые включают ради любимых персонажей. Именно к этой категории относится «Невский».

За восемь сезонов Павел Семёнов и Фома превратились в настоящих легенд отечественного телевидения. Да, зрители часто спорят о сценарных поворотах, ругают отдельные сюжетные линии и находят нестыковки. Но каждый новый сезон всё равно оказывается в числе самых ожидаемых премьер.

Балабол — девять сезонов хорошего настроения

На фоне серьезных детективов «Балабол» всегда стоял особняком. Здесь хватает преступлений и расследований, но главным оружием Александра Балабина остаются не пистолет и удостоверение, а чувство юмора.

Константин Юшкевич создал одного из самых обаятельных персонажей российского телевидения. Его герой может оказаться в любой неприятности, но обязательно найдет выход и при этом успеет отпустить пару фирменных шуток.

За годы существования каждый из этих проектов нашел свою аудиторию. И судя по новым сезонам в 2026 году, расставаться со своими зрителями они пока не собираются.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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