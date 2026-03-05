Меню
Киноафиша Статьи 28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»

28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»

5 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Финал сезона оказался очень любопытным.

Зря только критики предсказывали «Бриджертонам» отток зрительского интереса. Сериал спокойно вернулся в мировой топ‑10 Netflix.

Как сообщает Variety, после выхода финальных эпизодов четвёртый сезон только за первую неделю собрал 28 млн просмотров. Зрители, кажется, ещё не готовы расставаться с полюбившимися героями.

Рейтинги сериала

Вторая половина четвёртого сезона «Бриджертонов» вышла на Netflix 26 февраля, и уже через неделю стриминг отчитался о результатах. Продолжение набрало больше 28 млн просмотров, уверенно заняв первую строчку в мировом рейтинге за прошедшие семь дней.

На втором месте с заметным отрывом расположился третий сезон «Ночного агента» — у него почти 10 миллионов.

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Сезоны «Бриджертонов»

В центре оказался Бенедикт Бриджертон — убеждённый холостяк, который внезапно пересматривает свои принципы после встречи на маскараде с таинственной незнакомкой в сером платье по имени Софи Бэк. Социальное положение героям, кажется, не помеха, но и лёгкой жизни никто не обещает.

Netflix тем временем уже подтвердил, что на этом история не закончится: сериал продлён сразу на пятый и шестой сезоны. Съёмки пятого должны стартовать в марте, и если ориентироваться на привычный производственный цикл — около восьми месяцев работы и постпродакшна, — то новые серии стоит ждать не раньше весны 2027 года.

Фото: Кадры из сериала «Бриджертоны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
