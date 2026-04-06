Русский English
26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды

6 апреля 2026 20:04
Кадр из сериала «Ван-Пис»

В центре сюжета Луффи и его встреча с гигантом Локи.

Аниме «Ван-Пис» вернулось — и это уже не просто новая серия, а полноценный перезапуск формата. После паузы длиной несколько месяцев зрители получили продолжение, но теперь у аниме совсем другой график.

Главный вопрос был один: что изменится? Спойлер: поменяется многое.

«Ван-Пис» — новая серия и новый формат

Продолжение вышло 5 апреля 2026 года. Это 1156-я серия, которая открывает арку Эльбафа. В центре сюжета Луффи и его встреча с гигантом Локи, а сама история сразу уходит в более масштабный конфликт.

Только вот главное изменение не в сюжете. С этого момента аниме официально перешло на сезонный формат. Вместо еженедельного выхода, который держался с 1999 года, серии теперь будут выпускать блоками.

Что это значит для зрителей

Новый формат включает два блока по 13 серий в год, всего 26 эпизодов. Решение связано с тем, что аниме почти догнало мангу, и студии пришлось бы делать частые паузы или добавлять филлеры.

Теперь ставка сделана на качество. Создатели прямо говорят, что хотят улучшить анимацию, темп и общее восприятие истории. Заодно это снижает нагрузку на команду.

Первый этап закончился на 1155 серии 28 декабря 2025 года. С этого момента завершился огромный период длиной 26 лет и вот теперь начинается новый этап. Без бесконечного потока серий, но с расчётом на более сильный результат. Точного графика пока нет, но в любом случае начало уже положено.

Екатерина Адамова
Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Читать дальше 6 апреля 2026
Что известно о сериале «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»: точная даты выхода, сюжет и герои (финал состоится 4 мая) Что известно о сериале «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»: точная даты выхода, сюжет и герои (финал состоится 4 мая) Читать дальше 6 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Читать дальше 5 апреля 2026
На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов Читать дальше 4 апреля 2026
Если хочется напряжения и раскрытого рта у экрана: 3 фантастических фильма 2023–2024, которые 100% стоит включить Если хочется напряжения и раскрытого рта у экрана: 3 фантастических фильма 2023–2024, которые 100% стоит включить Читать дальше 3 апреля 2026
Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Читать дальше 7 апреля 2026
Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Читать дальше 7 апреля 2026
Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Читать дальше 7 апреля 2026
