26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды

Аниме «Ван-Пис» вернулось — и это уже не просто новая серия, а полноценный перезапуск формата. После паузы длиной несколько месяцев зрители получили продолжение, но теперь у аниме совсем другой график.

Главный вопрос был один: что изменится? Спойлер: поменяется многое.

«Ван-Пис» — новая серия и новый формат

Продолжение вышло 5 апреля 2026 года. Это 1156-я серия, которая открывает арку Эльбафа. В центре сюжета Луффи и его встреча с гигантом Локи, а сама история сразу уходит в более масштабный конфликт.

Только вот главное изменение не в сюжете. С этого момента аниме официально перешло на сезонный формат. Вместо еженедельного выхода, который держался с 1999 года, серии теперь будут выпускать блоками.

Что это значит для зрителей

Новый формат включает два блока по 13 серий в год, всего 26 эпизодов. Решение связано с тем, что аниме почти догнало мангу, и студии пришлось бы делать частые паузы или добавлять филлеры.

Теперь ставка сделана на качество. Создатели прямо говорят, что хотят улучшить анимацию, темп и общее восприятие истории. Заодно это снижает нагрузку на команду.

Первый этап закончился на 1155 серии 28 декабря 2025 года. С этого момента завершился огромный период длиной 26 лет и вот теперь начинается новый этап. Без бесконечного потока серий, но с расчётом на более сильный результат. Точного графика пока нет, но в любом случае начало уже положено.