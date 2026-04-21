2 сезон «Рыцаря Семи Королевств» под угрозой отмены? Фанаты бьют тревогу по поводу судьбы хита HBO

В интернете поползли встревоженные слухи о возможной отмене второго сезона сериала «Рыцарь Семи Королевств». Причиной паники стали новости о разрушительном наводнении в местах, где проходят съёмки. И действительно, производство приостановлено.

Виной всему — затяжные проливные дожди, обрушившиеся на остров Гран-Канария (Испания). Из-за непрекращающегося ливня уровень воды подскочил до рекордной отметки за последние 15 лет. Съёмочной группе пришлось в экстренном порядке сворачивать работу и эвакуировать оборудование.

Сейчас декорациям предстоит серьёзная чистка и восстановление — только после этого актёры и операторы смогут вернуться к своим обязанностям. По предварительным оценкам, задержка продлится несколько недель, не больше. Но никакого переноса съёмок в другое место, о котором активно судачили в Сети, на самом деле не планируется.

Несмотря на неприятный сюрприз от погоды, телеканал HBO не собирается пересматривать свои намерения. «Рыцарь Семи Королевств» — один из главных приоритетов студии. В отличие от масштабного «Дома Дракона», этот проект имеет камерный формат, что позволяет выпускать новые эпизоды ежегодно.

Сейчас команда сериала работает над экранизацией повести «Верный меч» — продолжения «Межевого рыцаря» Джорджа Мартина. Шоураннер Айра Паркер настроен оптимистично и уже обсуждает с автором планы на будущее. По его словам, историй Дунка и Эгга может хватить на 10 или даже 12 сезонов, если создатели решат показать весь жизненный путь героев.