Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»

13 марта 2026 14:00
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»

Премьера затягивается.

Оригинальная «Молодежка» закончилась много лет назад, но народная любовь к хоккейной саге никуда не делась. В 2024-м создатели реанимировали проект: выкатили «Молодежку. Новую смену», где вместо легендарных «Медведей» зрителям предложили болеть за студенческую команду «Акулы Политеха».

В конце того же года объявили, что сериал официально продлен на второй сезон, и это никого не удивило. Публика вовсю обсуждала приключения Кисляка, ностальгировала по старым героям и переживала, пробьются ли новоиспеченные «Акулы» в Студенческую лигу.

Но на дворе уже 2026-й, а информации о премьере новых серий еще нет. Зато уже стало ясно, что они для проекта станут последними.

Второй сезон «Молодежки. Новая смена»

Федор Бондарчук выбрал необычную площадку для анонса — творческую встречу со студентами ВГИКа, где и рассказал, что происходит с долгожданным вторым сезоном «Молодежки. Новая смена», в котором он выступил продюсером и исполнителем одной из ролей. Оказалось, что перезапуск изначально задумывался как компактная история, поэтому после выхода свежих серий проект закроют. Никаких третьих сезонов и бесконечных продолжений не планировали.

Но фанатам рано расстраиваться: вселенная «Молодежки» на этом не закончится. Сейчас вовсю пишется сценарий полного метра, который подхватит эстафету у сериала. В фильме обещают собрать вместе любимых героев — и старожилов оригинального состава, и новичков из «Акул Политеха». Так что прощание с «Новой сменой» будет не финалом, а скорее переходом на новый уровень.

Сюжет

Во втором сезоне «Акулы Политеха» получают амбициозную задачу: прорваться на международный студенческий турнир. Только вот состав пока что не дотягивает до такого уровня, и тренеру Владимиру Казанцеву приходится искать нестандартные ходы.

Самое рискованное решение — поставить в ворота девушку по имени Алина Большакова. Хоккеисты-мужчины идею встречают в штыки, не понимая, как такое вообще возможно. Казанцев же начинает настоящую дипломатическую игру внутри университета, пытаясь продавить свое решение и натыкаясь на сопротивление не только среди игроков, но и в тренерском штабе с администрацией.

Параллельно старая вражда Кисляка и Антипова разгорается с новой силой. Оба уже стали ключевыми фигурами в своих командах, и теперь их личное противостояние выходит на совершенно другой уровень.

Когда именно выйдут новые серии, пока неизвестно — дата премьеры держится в секрете.

Фото: Кадры из сериала «Молодежка. Новая смена»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше