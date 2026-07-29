2 самые точные экранизации Стивена Кинга: не ищите тут «Оно» или «Побег из Шоушенка»

В список попали не такие известные картины, но при этом считающиеся крайне удачными адаптациями.

Экранизации Стивена Кинга — отдельный мир. Одни режиссёры любят переписывать сюжет и менять героев, другие стараются сохранить каждую деталь оригинала. И часто зрители спорят именно о том, насколько фильм близок к книге. Мы собрали две самых точных адаптации романов мастера ужасов.

«Игра Джеральда»

Джесси и Джеральд Берлингеймы приезжают в уединённый дом у озера, чтобы попытаться разнообразить свои отношения. Джеральд предлагает ролевую игру: он приковывает Джесси к кровати наручниками, и она должна изображать сопротивление. Но в ходе игры у Джеральда случается сердечный приступ, и он умирает на глазах у жены.

Джесси остаётся одна, прикованной к кровати, без ключей и без связи с внешним миром. В попытке освободиться она сталкивается с собственными страхами.

Режиссёр Майк Фланаган сохраняет напряжённую атмосферу романа и передаёт внутренние переживания героини через визуал, а не через прямые пересказы мыслей.

«Мизери»

Писатель Пол Шелдон завершает очередной роман о Мизери Честейн и выезжает из отеля в Колорадо. По дороге он попадает в метель, теряет управление и разбивается. Его находит местная жительница Энни Уилкс — бывшая медсестра и давняя поклонница его книг. Она забирает его к себе и начинает ухаживать за ним.

Когда Энни узнаёт, что Пол убил Мизери в последнем романе, её поведение меняется. Она требует, чтобы он написал продолжение и вернул героиню к жизни. Пол оказывается в изоляции и вынужден подчиняться её требованиям.

Кэти Бейтс в роли Энни Уилкс считается одной из самых удачных актёрских работ в экранизациях Кинга. Фильм сохраняет эту жуткую клаустрофобию и динамику борьбы между героями, очень близкую к книжной.

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