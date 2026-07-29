Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 2 самые точные экранизации Стивена Кинга: не ищите тут «Оно» или «Побег из Шоушенка»

2 самые точные экранизации Стивена Кинга: не ищите тут «Оно» или «Побег из Шоушенка»

29 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мизери»

В список попали не такие известные картины, но при этом считающиеся крайне удачными адаптациями.

Экранизации Стивена Кинга — отдельный мир. Одни режиссёры любят переписывать сюжет и менять героев, другие стараются сохранить каждую деталь оригинала. И часто зрители спорят именно о том, насколько фильм близок к книге. Мы собрали две самых точных адаптации романов мастера ужасов.

«Игра Джеральда»

Джесси и Джеральд Берлингеймы приезжают в уединённый дом у озера, чтобы попытаться разнообразить свои отношения. Джеральд предлагает ролевую игру: он приковывает Джесси к кровати наручниками, и она должна изображать сопротивление. Но в ходе игры у Джеральда случается сердечный приступ, и он умирает на глазах у жены.

Джесси остаётся одна, прикованной к кровати, без ключей и без связи с внешним миром. В попытке освободиться она сталкивается с собственными страхами.

Режиссёр Майк Фланаган сохраняет напряжённую атмосферу романа и передаёт внутренние переживания героини через визуал, а не через прямые пересказы мыслей.

Кадр из фильма «Игра Джеральда»

«Мизери»

Писатель Пол Шелдон завершает очередной роман о Мизери Честейн и выезжает из отеля в Колорадо. По дороге он попадает в метель, теряет управление и разбивается. Его находит местная жительница Энни Уилкс — бывшая медсестра и давняя поклонница его книг. Она забирает его к себе и начинает ухаживать за ним.

Когда Энни узнаёт, что Пол убил Мизери в последнем романе, её поведение меняется. Она требует, чтобы он написал продолжение и вернул героиню к жизни. Пол оказывается в изоляции и вынужден подчиняться её требованиям.

Кэти Бейтс в роли Энни Уилкс считается одной из самых удачных актёрских работ в экранизациях Кинга. Фильм сохраняет эту жуткую клаустрофобию и динамику борьбы между героями, очень близкую к книжной.

Кадр из фильма «Мизери»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильмов «Игра Джеральда» (2018), «Мизери» (1990)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
Никаких кастрюль, кипятка и стерилизации: малосольные помидоры готовлю в обычном пакете всего за 60 минут Никаких кастрюль, кипятка и стерилизации: малосольные помидоры готовлю в обычном пакете всего за 60 минут Читать дальше 30 июля 2026
Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь» Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь» Читать дальше 30 июля 2026
96 баллов по индексу страха из 100: ученые выбрали самый жуткий фильм ужасов— за 14 лет ничего лучше не сняли 96 баллов по индексу страха из 100: ученые выбрали самый жуткий фильм ужасов— за 14 лет ничего лучше не сняли Читать дальше 29 июля 2026
«"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO «"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO Читать дальше 29 июля 2026
В 2012 году на НТВ смотрели не «Первый отдел», а только этот сериал: у хита до сих пор рейтинг 8,4 В 2012 году на НТВ смотрели не «Первый отдел», а только этот сериал: у хита до сих пор рейтинг 8,4 Читать дальше 29 июля 2026
3 премьеры, которые точно все будут обсуждать до конца лета: №2 — уже есть в Сети в отличном качестве 3 премьеры, которые точно все будут обсуждать до конца лета: №2 — уже есть в Сети в отличном качестве Читать дальше 27 июля 2026
Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Читать дальше 26 июля 2026
Попросили нейросеть дописать «Властелин колец»: ИИ предложил вместо Саурона такого мощного злодея, что даже Гэндальф бессилен Попросили нейросеть дописать «Властелин колец»: ИИ предложил вместо Саурона такого мощного злодея, что даже Гэндальф бессилен Читать дальше 25 июля 2026
«Майкл», конечно, хорош, но эти премьеры тоже покорили весь мир в 2026 году: №4 заработал 652,7 млн долларов, а вы о нем вряд ли слышали «Майкл», конечно, хорош, но эти премьеры тоже покорили весь мир в 2026 году: №4 заработал 652,7 млн долларов, а вы о нем вряд ли слышали Читать дальше 25 июля 2026
До премьеры продолжения первого аниме по «Звёздным войнам» осталось меньше недели: рассказываем, чего ждать от потенциального хита До премьеры продолжения первого аниме по «Звёздным войнам» осталось меньше недели: рассказываем, чего ждать от потенциального хита Читать дальше 30 июля 2026
Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение? Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение? Читать дальше 30 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше