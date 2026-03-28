№2 после «Оппенгеймера» с 80 млн на старте: снимут ли продолжение «Проекта "Конец света"»

28 марта 2026 15:42
Кадр из фильма «Проект "Конец света"»

Теперь все зависит от автора.

Фантастический блокбастер «Проект "Конец света"» оказался настоящим триумфом — и в прокате, и в оценках критиков. Теперь разговоры о возможном продолжении уже не выглядят фантастикой.

Сиквел

Согласно данным The Hollywood Reporter, студия рассматривает вариант с производством продолжения. Однако ключевой фактор здесь — автор книжного первоисточника Энди Вейер. Всё упирается в то, сможет ли он предложить еще одну историю, достойную экранизации.

Ранее писатель уже высказывался, что не против создания сиквела, и даже прикидывал, в каком направлении мог бы развиваться сюжет. Правда, пока он не решил окончательно, готов ли взяться за написание новой книги.

Успех в прокате

За первый уикенд проката премьера заработала по всему миру свыше 150 миллионов долларов, причем 80,5 миллиона из этой суммы пришлись на Северную Америку. Это второй показатель по успешности дебюта среди фильмов, которые не являются частью франшизы и не относятся к сиквелам, за последние десять лет.

Первое место в этом рейтинге по-прежнему занимает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — его стартовые сборы составили 82,5 миллиона.

Фото: Кадры из фильма «Проект "Конец света"» (2026)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
