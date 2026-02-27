16 серий, и почти всё — финал: когда выйдут 14, 15 и 16 эпизоды «Менталистки» — даты уже известны

Премьера «Менталистки» стартовала 16 февраля 2026 года на ТВ-3 — и сериал неожиданно быстро набрал ход. Детектив с примесью фэнтези и мелодрамы уже получил на «Кинопоиске» 7,05 балла.

Интерес к проекту заметный: обсуждают дар героини, спорят о мистике и строят версии финала. Сколько осталось до развязки?

Всего в первом сезоне 16 серий. На сегодня вышли 13 эпизодов. Впереди три заключительные: 14 серия — 2 марта, 15 и 16 — 3 марта 2026 года. Финал покажут сразу блоком.

В центре истории Полина Михайлова — психолог и менталист с редким даром. Прикоснувшись к человеку или предмету, она видит их прошлое. Способность скрывает, но устраивается работать в полицию, чтобы найти пропавшую сестру. Её напарник Игорь Ветров — рациональный скептик. Разумеется, их дуэт строится на конфликте веры и анализа.

Проект снял Руслан Паушу. На съёмках использовали советскую оптику, адаптированную под современные камеры, из-за чего картинка получилась мягкой и чуть тревожной. Добавим камео Анны Хилькевич, Саши Стоуна и Владимира Селиванова — и получаем микс жанров, который цепляет широкой аудиторией.

Осталось три серии. Вопрос в том, раскроет ли Полина тайну сестры — или мистический дар снова заведёт её в темноту?