16 февраля Масленица: готовим детям тот самый пышный блинчик Совуньи из «Смешариков» — рецепт очень простой

16 февраля — Масленица, а значит, самое время печь блины. Если обычные тонкие уже надоели, а дети просят «что-нибудь интересное», есть простой и беспроигрышный вариант — блинчик по рецепту Совуньи из «Смешариков». Тот самый, румяный, толстенький, из мультика. Готовится быстро, выглядит уютно и заходит даже тем, кто к блинам обычно равнодушен.
Совунья плохого не посоветует: блин получается пышным, мягким и слегка пористым. Его удобно есть руками, резать на кусочки и подавать с йогуртом или мёдом. Отличный вариант для семейного завтрака или масленичного полдника без лишних хлопот.
Что понадобится
На 3 порции:
- куриные яйца — 3 штуки
- молоко — 0,5 стакана (100 г)
- пшеничная мука — 3 столовые ложки (45 г)
- сахар — 2 столовые ложки (50 г)
- растительное масло — 1 столовая ложка
- сода — 1 чайная ложка
- столовый уксус 9% — 1 чайная ложка
- йогурт — для подачи, по желанию
Как готовить
Молоко слегка подогревают и смешивают с мукой и сахаром. Отдельно взбивают яйца и вводят в тесто. В самом конце добавляют соду, погашенную уксусом, и ещё раз хорошо перемешивают. Тесто выливают на сковороду с маслом, накрывают крышкой и жарят на слабом огне с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте горячим, с йогуртом или мёдом. Просто, по-домашнему и с тем самым мультипликационным настроением, ради которого Масленицу и ждут.