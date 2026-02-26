157 млн просмотров у этой серии «Маши и Медведя» — не случайность: эпизод специально для фанатов советского кино

Многие думают, что «Маша и Медведь» — это просто забавный мультик для детей, но взрослые зрители давно заметили в нем особенный смысл. К примеру, есть серия, в которой создатели щедро рассыпали отсылки к классике советского кинематографа, которые малыши просто не в силах заметить, зато их родители узнают с первых нот или кадров.

Эти пасхалки превращают простой детский мультфильм в увлекательный квест для всей семьи.

Сюжет серии

В 75-й серии, которая называется «Не царское дело!», на станции неожиданно появляется самый настоящий царь — Леон Третий. Маша, конечно, не может пройти мимо такой важной персоны и решает устроить пышную церемонию прямо у себя во дворе, чем несказанно утомляет гостя.

Лев совсем не жаждет торжеств, ведь он приехал к своему старому приятелю Медведю. Чтобы хоть как-то отвязаться от навязчивой девчушки, царь в шутку подписывает указ, назначая Машу своей временной заменой.

Та с радостью хватает документ и бежит показывать его всем лесным жителям, которые теперь вынуждены ей прислуживать. Волкам, например, поручено соорудить самый настоящий Царь-мобиль, а собственный дом Маша приказывает переделать в роскошный дворец.

Правда, царствование длится недолго — нарушительницу спокойствия быстро отправляют в угол и лишают короны, после чего она наконец понимает, что быть начальницей не так просто, как казалось.

Отсылки в серии

В этой серии авторы рассыпали много отсылок. Знаменитая фраза Маши «не царское это дело!» пришла прямиком из сказки Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». А когда девочка объявляет, что «государь назначил меня любимой царицей», любой поклонник советской классики сразу вспомнит «Белое солнце пустыни».

Даже спящая Маша, с лица которой заяц прогоняет муху, — это тонкий намек в сторону «Операции "Ы"». Фраза «Ух ты, я такая царственная, вся повелительная такая!» явно позаимствована у героини «Покровских ворот», а новый дом девочки подозрительно напоминает дворец из мультфильма «Летучий корабль».

Царский наряд Маши, кстати, очень похож на платье принцессы Пич из игр про Марио. А момент, где заяц рвёт царские грамоты, сопровождается звуками «Марсельезы», что добавляет сцене иронии.

Серия с таким большим количеством отсылок вызвала восторг у пользователей YouTube, где у нее 157 млн просмотров.