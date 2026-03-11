Меню
14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет

11 марта 2026 13:17
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Зрители от нее без ума. 

Анимационный сериал «Маша и Медведь» пользуется большой популярностью уже много лет, а некоторые из его серий набирают многомилионные просмотры, в том числе эпизод «Раз - картошка, два - морковка!». Что в нем интересного?

О чем серия

В 107-м эпизоде серии «Раз — картошка, два — морковка!» повествуется о попытке голодных волков сварить борщ, похищая овощи у лесных обитателей, в то время как Медведь готовит свою версию блюда.

Почему стоит посмотреть

Я в восторге от этой серии — это настоящая легкая кулинарная комедия, которая с первых минут поднимает настроение. Наблюдать, как Маша обучает испуганных волков варить борщ, — одно удовольствие: каждый их шаг превращается в забавный хаос с неожиданными последствиями.

Смешные нелепости и искренние эмоции персонажей делают эпизод по-настоящему живым и увлекательным. Здесь есть все, что я люблю в сериале: динамика, юмор и те самые сюрпризы, от которых невозможно удержаться от смеха. Если хотите отдохнуть и получить заряд позитива — эта серия точно для вас.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
