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Киноафиша Статьи 100% на RT и всего 2 сезона: этот мистический триллер из Британии даже круче историй Кинга

100% на RT и всего 2 сезона: этот мистический триллер из Британии даже круче историй Кинга

30 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Час дьявола»

Любителям жанра — к просмотру обязательно.

Если кажется, что достойных мистических триллеров уже не осталось, стоит обратить внимание на «Час дьявола». Сериал от Prime Video вышел почти незаметно, но успел получить восторженные отзывы критиков. А поклонники Стивена Кинга и вовсе называют его обязательным к просмотру.

Почему сериал сравнивают со Стивеном Кингом

Первый сезон «Часа дьявола» вышел еще в 2022 году, а продолжение — в 2024-м. Несмотря на отсутствие громкой рекламной кампании, проект получил 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes и заслужил репутацию одного из лучших психологических триллеров на Prime Video.

Главная героиня Люси каждую ночь просыпается ровно в 3:33 и начинает видеть странные события, которые невозможно объяснить логикой. Постепенно обычный детектив превращается в историю о судьбе, памяти, параллельных жизнях и сверхъестественных силах.

Именно это сочетание мистики, тревожной атмосферы и психологического напряжения многие сравнивают с произведениями Стивена Кинга.

Главная звезда сериала — Питер Капальди

Кадр из сериала «Час дьявола»

Одной из самых сильных сторон проекта критики называют игру Питера Капальди.

Его герой Гидеон сначала кажется обычным преступником, однако постепенно становится понятно, что за ним скрывается куда более сложная и пугающая тайна. По мнению обозревателей, именно персонаж Капальди создает то самое чувство тревоги, которое не отпускает зрителя до самого финала.

Не менее убедительно выглядит и Джессика Рейн, сыгравшая Люси — женщину, которая пытается разобраться, почему ее жизнь все сильнее напоминает кошмар.

Всего два сезона — и законченная история

Еще один плюс «Часа дьявола» — компактный формат.

За два сезона создатели успевают рассказать полноценную историю без затянутых сюжетных линий и проходных эпизодов. При этом сериал постоянно меняет направление: начинается как криминальный детектив, затем превращается в мистический триллер, а ближе к финалу выходит на масштабную историю о времени, выборе и человеческой памяти.

Если после экранизаций Стивена Кинга хочется найти похожую атмосферу, но увидеть при этом новую историю, «Час дьявола» может стать отличным выбором. Несмотря на высокие оценки критиков, сериал до сих пор остается в тени более громких премьер — и именно поэтому его часто называют одной из самых недооцененных жемчужин Prime Video.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Час дьявола»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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