100 000 000 долларов за выходные: «Дьявол носит Prada 2» претендует на звание главной новинки 2026 года

Грядущий сиквел культовой ленты «Дьявол носит Prada» по свежим прогнозам уверенно ворвется в лидеры текущего сезона 2026 года. Согласно последним оценкам, картина может стать одним из главных релизов сезона, пропустив вперёд разве что анимационный блокбастер «Супер Марио: Галактическое кино».

Аналитики BoxOffice Pro и BoxOfficeTheory прогнозируют «Дьявол носит Prada 2» впечатляющий старт в США и Канаде. Согласно их оценкам, кассовые сборы за премьерный уикенд могут составить от 85 до 105 миллионов долларов.

Если зрительский интерес окажется особенно высоким, релиз рискует не только значительно превзойти эти цифры, но и стать главным «женским» блокбастером 2026 года, а также войти в число крупнейших дебютов за весь год.

Успеху есть простое объяснение: магия воссоединения культового актёрского трио, возвращение оригинальной творческой команды, практически полное отсутствие конкурентов в первой декаде мая и в принципе редкое событие — появление на широком экране самой Мерил Стрип.

С конкурентным окружением у картины тоже полный порядок. За неделю до неё выходит байопик «Майкл», однако он рассчитан на совершенно другую зрительскую аудиторию.

Позднее к прокату подключатся экшн-проекты вроде «Мортал Комбат 2» и «Мандалорец и Грогу» — они вряд ли станут переманивать публику, ориентированную на «Дьявол носит Prada».

Российские кинотеатры не смогут сделать свой вклад в прокат ленты в первые же выходные. В майские праздники в залах по всей стране будут показывать лишь отечественные новинки. Поэтому релиз долгожданного сиквела будет сдвинут с мировой даты 1 мая на более поздний срок, по некоторым данным это случится не раньше 7 мая.