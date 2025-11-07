Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 декабря сын Посейдона вернется в пучину опасностей — Disney+ показал трейлер 2 сезона «Перси Джексона» (видео)

10 декабря сын Посейдона вернется в пучину опасностей — Disney+ показал трейлер 2 сезона «Перси Джексона» (видео)

7 ноября 2025 20:04
Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

На экране появится и Талия Грейс — дочь самого Зевса.

Disney+ показал первый трейлер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» — и, судя по кадрам, герою снова предстоит столкнуться с тем, чего не видел даже сын Посейдона.

Полубог отправляется в самое опасное путешествие своей жизни — прямо в море чудовищ.

Опасное плавание

После финала первого сезона Гроувер Ундервуд решает исследовать дальние земли и оказывается в смертельной ловушке. В то же время загадочный враг отравляет волшебное дерево Талии — ту самую магическую защиту лагеря полукровок. Единственный способ спасти друзей и вернуть равновесие — найти легендарное золотое руно.

Кто вернется и кто появится впервые

В новых сериях Перси (Уокер Скобелл) объединится с Аннабет (Леа Джеффрис) и своим сводным братом, добродушным циклопом Тайсоном (Дэниэл Димер). Вместе они отправятся в эпическое путешествие по опасным водам, где на них уже поджидают мифические чудовища. На экране появится и Талия Грейс — дочь самого Зевса.

Продолжение с масштабом

Во втором сезоне зрителей ждут не только монстры, штормы и древние тайны, но и новая глава в мифологии вселенной Рика Риордана. Сценаристы уже подтвердили: третий сезон по книге «Проклятие титана» в разработке.

Премьера второго сезона «Перси Джексон и Олимпийцы» состоится 10 декабря — и кажется, море чудовищ только начало.

Также вам будет интересно: Этот новый британский сериал вы проглотите за вечер – всего 4 серии триллера, спрятанного в драме.

Фото: Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно) Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно) Читать дальше 8 ноября 2025
«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3» «Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3» Читать дальше 8 ноября 2025
Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза Читать дальше 7 ноября 2025
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Читать дальше 7 ноября 2025
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Читать дальше 7 ноября 2025
Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром Читать дальше 5 ноября 2025
Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири? Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири? Читать дальше 5 ноября 2025
Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Читать дальше 4 ноября 2025
Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга Читать дальше 4 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше