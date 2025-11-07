10 декабря сын Посейдона вернется в пучину опасностей — Disney+ показал трейлер 2 сезона «Перси Джексона» (видео)

На экране появится и Талия Грейс — дочь самого Зевса.

Disney+ показал первый трейлер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» — и, судя по кадрам, герою снова предстоит столкнуться с тем, чего не видел даже сын Посейдона.

Полубог отправляется в самое опасное путешествие своей жизни — прямо в море чудовищ.

Опасное плавание

После финала первого сезона Гроувер Ундервуд решает исследовать дальние земли и оказывается в смертельной ловушке. В то же время загадочный враг отравляет волшебное дерево Талии — ту самую магическую защиту лагеря полукровок. Единственный способ спасти друзей и вернуть равновесие — найти легендарное золотое руно.

Кто вернется и кто появится впервые

В новых сериях Перси (Уокер Скобелл) объединится с Аннабет (Леа Джеффрис) и своим сводным братом, добродушным циклопом Тайсоном (Дэниэл Димер). Вместе они отправятся в эпическое путешествие по опасным водам, где на них уже поджидают мифические чудовища. На экране появится и Талия Грейс — дочь самого Зевса.

Продолжение с масштабом

Во втором сезоне зрителей ждут не только монстры, штормы и древние тайны, но и новая глава в мифологии вселенной Рика Риордана. Сценаристы уже подтвердили: третий сезон по книге «Проклятие титана» в разработке.

Премьера второго сезона «Перси Джексон и Олимпийцы» состоится 10 декабря — и кажется, море чудовищ только начало.

