1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов)

17 марта 2026 10:23
Кадры из сериалов «Приграничье», «Анжела Динис: Убита и осуждена»

Точно не пожалеете, что включили.

Кажется, что все достойные криминальные сериалы уже пересмотрены, а топы изучены до дыр? На деле хорошие истории часто проходят тише громких премьер.

Особенно если это проекты не из США и не из привычных европейских подборок. Нашлись два крепких варианта, которые легко закрыть за один вечер.

«Приграничье», 2025

Канадский мини-сериал на 6 серий играет на территории приграничных городков между Канадой и США. Полицейский выходит на схему наркотрафика и быстро понимает, что нити ведут к другу детства и британскому синдикату.

История строится не на погонях, а на напряжении и личных связях. Красивые пейзажи Тысячи островов только усиливают контраст с жесткой темой. В главной роли Стивен Амелл, и здесь он заметно сдержаннее привычного образа героя боевиков.

«Анжела Динис: Убита и осуждена», 2025

Бразильская драма на 4 серии основана на реальной истории и популярном подкасте. Сериал шаг за шагом показывает жизнь Анжелы Динис и отношения, которые привели к трагедии 1970-х. После убийства сюжет переходит к громкому суду, где звучит формулировка «защита чести».

Проект аккуратно разбирает атмосферу эпохи и положение женщины в обществе. Получается не столько детектив, сколько портрет времени, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Оба сериала короткие, собранные и без проходных эпизодов. Иногда именно такие проекты напоминают, что сильный криминал держится на истории, а не на количестве сезонов. Вопрос только один — какой включить первым.

Фото: Кадры из сериалов «Приграничье», «Анжела Динис: Убита и осуждена»
Екатерина Адамова
5 сериалов 2026 года с самыми высокими рейтингами на IMDb: вышли целиком, так что ждать новых эпизодов не придется 5 сериалов 2026 года с самыми высокими рейтингами на IMDb: вышли целиком, так что ждать новых эпизодов не придется Читать дальше 18 марта 2026
Не только «Ходячие мертвецы»: 5 сериалов про зомби, которые вы могли пропустить — интересно до жути Не только «Ходячие мертвецы»: 5 сериалов про зомби, которые вы могли пропустить — интересно до жути Читать дальше 17 марта 2026
Всего 6 эпизодов и ни одного лишнего: «Как убить свою сестру» — тихий хит из Бельгии, который цепляет с первой серии Всего 6 эпизодов и ни одного лишнего: «Как убить свою сестру» — тихий хит из Бельгии, который цепляет с первой серии Читать дальше 17 марта 2026
После «Первого отдела» наступила пустота? Вот криминальный мини-сериал Netflix 2025 года из 6 серий, который легко его заменит После «Первого отдела» наступила пустота? Вот криминальный мини-сериал Netflix 2025 года из 6 серий, который легко его заменит Читать дальше 15 марта 2026
Во вселенной «Чужого» до сих пор не показали планету, с которой прибыли ксеноморфы: и это главное упущение франшизы Во вселенной «Чужого» до сих пор не показали планету, с которой прибыли ксеноморфы: и это главное упущение франшизы Читать дальше 18 марта 2026
Обещанного 12 лет ждут? 6 оправданий Джорджа Мартина, почему все еще не написаны «Ветра зимы» — фанаты в бешенстве Обещанного 12 лет ждут? 6 оправданий Джорджа Мартина, почему все еще не написаны «Ветра зимы» — фанаты в бешенстве Читать дальше 18 марта 2026
Не все досмотрели, а зря: чем на самом деле закончился культовый сериал 2000-х «Зачарованные» Не все досмотрели, а зря: чем на самом деле закончился культовый сериал 2000-х «Зачарованные» Читать дальше 18 марта 2026
Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Читать дальше 17 марта 2026
«Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал «Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал Читать дальше 17 марта 2026
