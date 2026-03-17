1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов)

Кажется, что все достойные криминальные сериалы уже пересмотрены, а топы изучены до дыр? На деле хорошие истории часто проходят тише громких премьер.

Особенно если это проекты не из США и не из привычных европейских подборок. Нашлись два крепких варианта, которые легко закрыть за один вечер.

«Приграничье», 2025

Канадский мини-сериал на 6 серий играет на территории приграничных городков между Канадой и США. Полицейский выходит на схему наркотрафика и быстро понимает, что нити ведут к другу детства и британскому синдикату.

История строится не на погонях, а на напряжении и личных связях. Красивые пейзажи Тысячи островов только усиливают контраст с жесткой темой. В главной роли Стивен Амелл, и здесь он заметно сдержаннее привычного образа героя боевиков.

«Анжела Динис: Убита и осуждена», 2025

Бразильская драма на 4 серии основана на реальной истории и популярном подкасте. Сериал шаг за шагом показывает жизнь Анжелы Динис и отношения, которые привели к трагедии 1970-х. После убийства сюжет переходит к громкому суду, где звучит формулировка «защита чести».

Проект аккуратно разбирает атмосферу эпохи и положение женщины в обществе. Получается не столько детектив, сколько портрет времени, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Оба сериала короткие, собранные и без проходных эпизодов. Иногда именно такие проекты напоминают, что сильный криминал держится на истории, а не на количестве сезонов. Вопрос только один — какой включить первым.