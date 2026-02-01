Меню
Фильмы
Ограбление в Лос-Анджелесе
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Аркалыке
Расписание сеансов в городе Сатпаев
Завтра
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Esentay
Сатпаев, улица Панина, 1
2D
17:35
от 1100 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
