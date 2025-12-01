Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Алматы

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Алматы

чт 18
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
11:10 от 14:40 от 18:10 от 21:40 от
3D, IMAX, RU
10:20 от 13:50 от 17:20 от 20:50 от 00:20 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
3D, IMAX, RU
10:10 от 13:40 от 17:10 от 20:40 от 00:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
19:00 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
18:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
19:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:30 от 16:00 от 19:30 от 23:00 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
19:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
12:50 от 16:20 от 20:00 от 23:40 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
20:00 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
13:00 от 16:30 от 20:00 от 23:30 от
