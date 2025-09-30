Меню
Киноафиша Усть-Каменогорска Кинотеатры MaxOn Cinema Расписание сеансов кинотеатра «MaxOn Cinema»

Расписание сеансов кинотеатра «MaxOn Cinema»

Сегодня 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
13:20 от 1800 ₸ 15:25 от 1800 ₸ 17:35 от 1800 ₸ 19:40 от 1800 ₸ 21:55 от 1800 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:15 от 1800 ₸ 14:15 от 1800 ₸ 15:40 от 1800 ₸ 18:15 от 1800 ₸ 19:40 от 1800 ₸ 22:15 от 1800 ₸ 23:40 от 1800 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
10:20 от 1800 ₸ 14:15 от 1800 ₸ 18:10 от 1800 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KZ
12:05 от 1800 ₸ 13:30 от 1800 ₸ 16:05 от 1800 ₸ 17:30 от 1800 ₸ 20:05 от 1800 ₸ 21:30 от 1800 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
10:25 от 1800 ₸ 13:25 от 1800 ₸ 16:25 от 1800 ₸ 17:20 от 1800 ₸ 19:25 от 1800 ₸ 20:20 от 1800 ₸ 22:25 от 1800 ₸
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
12:20 от 1800 ₸ 15:55 от 1800 ₸ 19:30 от 1800 ₸ 23:05 от 1800 ₸
Долгая прогулка
Долгая прогулка ужасы 2025, США
2D, RU
10:15 от 1800 ₸ 12:05 от 1800 ₸ 16:00 от 1800 ₸ 19:55 от 1800 ₸
Жабайы
Жабайы семейный 2025, Казахстан
2D, KZ
10:20 от 1800 ₸ 12:05 от 1800 ₸ 13:50 от 1800 ₸ 15:35 от 1800 ₸
Нескромные
Нескромные комедия 2025, США
2D, RU
12:25 от 1800 ₸ 16:30 от 1800 ₸ 20:35 от 1800 ₸
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра ужасы 2025, Новая Зеландия / Парагвай
2D, RU
22:05 от 1800 ₸
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KZ
10:20 от 1800 ₸ 11:55 от 1800 ₸ 23:50 от 1800 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
10:30 от 1800 ₸ 14:05 от 1800 ₸ 17:40 от 1800 ₸ 21:15 от 1800 ₸ 23:20 от 1800 ₸
Тот самый
Тот самый ужасы, спорт 2025, США
2D, RU
11:20 от 1800 ₸ 14:30 от 1800 ₸ 18:35 от 1800 ₸ 22:40 от 1800 ₸
