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Киноафиша Фильмы Құт Расписание сеансов Құт, 2026 в Петропавловске 10 июня 2026

Расписание сеансов Құт, 10 июня 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Құт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:45 от 1900 ₸ 23:35 от 2200 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:10 от 1700 ₸ 19:05 от 2000 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, KZ
10:30 от 1100 ₸
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