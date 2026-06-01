Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Кассандра Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Костанае 10 июня 2026

Расписание сеансов Кассандра, 10 июня 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
19:40 от 2500 ₸ 21:25 от 2500 ₸ 23:10 от 2500 ₸
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Пассажир
Пассажир
2026, США, ужасы
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Құт
Құт
2026, Казахстан, драма
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Следствие ведут овечки
Следствие ведут овечки
2026, Ирландия, комедия, детектив, боевик
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Эти 6 научно-фантастических аниме затянут вас в антиутопию с головой: показывают будущее без прикрас
Минимум диалогов, но от этого еще страшнее: 3 фильма ужасов, в которых даже тишина — монстр
Автомобили из советских фильмов, которые до сих пор выглядят круто — а под №5 настоящий шедевр!
Когда вымысел стал реальностью: катастрофа, из-за которой Майкл Бэй переделал «Армагеддон» уже после его выхода
Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко
Когда сценаристы сошли с ума: 7 фантастических сериалов, которые превратились в путаницу — хотя поначалу их принимали с восторгом
Те самые красавицы у царского стола: как сложилась жизнь девушек из «Ивана Васильевича», которыми мы любовались на пирушке
«Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков
5 мистических сериалов Netflix, от которых невозможно оторваться: «Тьма» — еще не самый сильный
Эту сцену из «Игры престолов» обсуждают до сих пор: а ведь Тайвин на самом деле не собирался казнить Тириона
Голлум так обожал «мою прелесть», но при этом практически не надевал на палец: Толкин очень четко объяснил этот феномен
«Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше