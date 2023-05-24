Menu
Kinoafisha
Jezkazgan, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha Jezkazgan
Cinemas
Kinoplexx Golden Family
Kinoplexx Golden Family Cinema Reviews
Kinoplexx Golden Family Cinema Reviews
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
About the cinema
Showtimes
Map
Reviews
Kinoplexx Golden Family Cinema Reviews
All about the cinema
Comments
Discuss in Chat (ru)
New
Top
Write review
Manas Kydyrov
24 May 2023, 10:14
Vote
Беспредельный кинотеатр как попало ведут себя обслуживающий персонал
24 May 2023, 10:14
0
0
Reply
Only registered users can comment
Log in using
VK
OK
By logging in, you agree to the
terms of use
Authorisation by email
Discussing now
Now Playing
New Releases
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree
Authorisation by email