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Кассандра
Кассандра, 2026 Screening times in Taldykorgan
Кассандра, 2026 Screening times in Taldykorgan
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Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Atameken cinema
g. Taldykorgan, ul. Kabanbay-batyra, 54
2D
22:10
from 2000 ₸
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