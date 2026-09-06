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Kinoafisha Films Familiya Showtimes for Familiya (2026) in Astana today

Showtimes for Familiya (2026) in Astana today

Familiya
Familiya Drama, Crime 2026 / Kazakhstan
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Today 6 Tomorrow 7 Tue 8 Wed 9
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Showtimes for Familiya in Astana on 6 September 2026
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
00:20 from 12000 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
00:05 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
00:10 from 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
00:40 from 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
01:20 from 3100 ₸
2D, KZ
00:20 from 3100 ₸
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