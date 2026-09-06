Showtimes for Familiya in Astana on 6 September 2026 Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 00:20 from 12000 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, KZ 00:05 from 3200 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, KK 00:10 from 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, KK 00:40 from 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, KK 01:20 from 3100 ₸ 2D, KZ 00:20 from 3100 ₸